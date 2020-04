Estrategia digital para los negocios

Por Juan Carlos Zapata

El mundo todavía no ha terminado con la pandemia del covid-19 y ya muchos hablan de una era después de la enfermedad. El distanciamiento social, la necesidad del teletrabajo y el sentido de sobrevivencia ha hecho más evidente la urgente necesidad de las empresas de reinventarse hacia un cambio tecnológico.

El país debe impulsar una agenda clara para el desarrollo digital, que ayude a la mayoría de los guatemaltecos de tener una mejor calidad de vida y un aumento en la disponibilidad de servicios de conectividad, que los ayude a incrementar su productividad. Sin embargo, como todos sabemos, el proceso de políticas públicas consensuadas y aumento de la infraestructura tecnológica que se necesita va a tomar más tiempo del que las empresas requieren.

Lo que conocíamos con eventos masivos, reuniones con muchas personas, restaurantes y bares aglomerados llenos de gente, cambió y va a tomar mucho tiempo para que esos sectores puedan pensar en reabrir de esa forma. Por ello, vemos que el cambio hacia una estrategia digital en los negocios es no solo un tema urgente, sino un punto crítico que le permitirá a las empresas generar mayor valor agregado, en un mundo donde las personas están entre 8 a 10 horas en su celular. ¿Se imaginan lo que eso representa en términos no solo de publicidad digital, sino en los efectos de compra por segmentos de comercio al detalle y servicios de alimentación?

Está claro que la estrategia digital que adopte cada negocio dependerá del sector en el que se encuentren. Lo que es transversal, es que todas las empresas que deseen sobrevivir en esta nueva era deberán empujarse más y reinventar el modelo de negocios desde su esencia y la capacidad de ser audaces.

Una estrategia de negocios clara debe tomar en cuenta qué tipo de producto estamos vendiendo, cuáles son los mercados y audiencias que lo estarán consumiendo, qué tipo de reputación tiene la empresa que lo está ofreciendo, cómo la empresa lo está comunicando y qué modelo de negocio se desea implementar. Esto aunado a un esfuerzo claro para considerar tecnologías disponibles que permitan lograr objetivos estratégicos para cada área.

Es en esta fase donde los empresarios deben analizar si cuentan con las herramientas necesarias para administrar información, generar procesos que permitan introducir automatización de procesos a través de inteligencia artificial, dónde está almacenada mi información y qué tan seguro está (un proceso crítico debido al gran aumento de los cibercrímenes en los últimos años), uso de tecnología de drones, realidad virtual, impresoras 3D, entre otras.

Por último, cualquier estrategia necesita definir cuál será el contenido de lo que se comunicará al consumidor final. Esta definición es clave porque el esfuerzo que se realice para cada elemento de la estrategia deberá priorizar entre esfuerzo e impacto de cada cambio.

Recordemos que en tiempos de crisis es cuando más rápido debemos actuar, adaptando el modelo de negocios sobre el que se enfoque cada empresa y desarrollando cada vez canales más ágiles para eliminar intermediarios y generar una menor cantidad de procesos para llegar hasta nuestro consumidor. En la medida en que logremos diferenciar por qué deberían los consumidores estar disfrutando nuestros productos.

Los negocios que no sepan adaptarse después del covid-19 no lograrán sobrevivir, esto no solo porque su flujo de caja se verá mermado, sino que la normalidad que solíamos conocer ha cambiado para siempre en estos últimos meses.