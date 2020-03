Saldremos adelante

Por Juan Carlos Zapata

Los países comienzan a ver la seriedad del impacto social y económico del covid-19. La forma en que cada economía está generando programas para solventar la crisis varía entre 0.5-10% del PIB de cada país. La propia OCDE prevé que la economía global crecerá apenas un 1.5% en 2020 en el peor de los escenarios, frente al 2.9% logrado el año pasado. Incluso en Europa, países como Italia, que han dependido del turismo como motor económico consideran cerrar este año en una recesión.

La propia revista The Economist comenta que “las propiedades del virus no se entienden completamente y podrían cambiar, por lo que el papel de los pacientes asintomáticos aún se entiende de manera imperfecta”. Esto afecta directamente a las empresas y los hogares que no saben cómo va a reaccionar la economía.