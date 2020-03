Una verdadera transformación digital está por comenzar

Por Salvador Paiz

Mis más tempranos recuerdos de mi padre, Sergio Paiz Andrade, son de su gran dedicación al servicio de nuestro país. De hecho, mi padre falleció en un trágico accidente durante un viaje en búsqueda de oportunidades de desarrollo para Guatemala. En mi vida, solo he conocido a otra persona igual de apasionada y entregada, con un ferviente espíritu de servicio hacia el mundo que lo rodeaba. Esa persona era mi suegro, Costas Los.

Hace casi 16 años, cuando le conté a Costas mi inquietud por honrar la memoria de mi padre y conservar su legado, él no dudó ni un solo segundo en apoyarme. De hecho, sin que yo se lo pidiera, él fue el primer donante de Funsepa, cuando aún se encontraba en proceso de formación. Desde nuestros primeros días de trabajo, Costas se convirtió en un gran amigo y aliado de la fundación. Todos estos años, nos apoyó y guió en este camino. Hoy, a través de Funsepa, queremos honrar la memoria de Costas y toda esa labor y entrega que hizo en vida. Es en su honor que mañana inauguraremos un municipio digital en nuestro país, La Democracia en Escuintla.

Gracias al esfuerzo y colaboración de varios actores como el Ministerio de Educación (Mineduc), Ingenio Magdalena y la municipalidad de La Democracia, a partir de mañana este lugar se transformará digitalmente. En él estarán a disposición de la comunidad 17 entornos virtuales, 16 de ellos dentro de los establecimientos educativos y uno será el centro comunitario, localizado en las instalaciones de la municipalidad. La mayoría de estos centros educativos cuentan con doble y/o triple jornada, por lo que en total se beneficiarán a 4 mil 530 alumnos y 196 maestros, de 36 escuelas, párvulos, primarias y básicos.

Pero esta transformación no queda allí. Mañana también lanzaremos oficialmente nuestra plataforma de autoformación docente, Na’at, el despertar del conocimiento. Desde 2015, el equipo de Funsepa ha trabajado en el desarrollo de Na’at. Durante 2017, gracias al capital semilla de Mi Coope y la asesoría de Universidad del Valle de Guatemala, Na’at logró ser enriquecida y mejorada. Hoy podemos afirmar que no existe algo remotamente similar a Na’at en todo el mundo. Esta es una plataforma lúdica que cabe en un USB y que no necesita conexión al internet para funcionar. Simplemente, Na’at es la herramienta más poderosa de superación para nuestros docentes, y los empodera en esa crucial labor de formar vidas.

En Na’at, los maestros exploran durante 22 semanas contenidos de cuatro módulos lineales (en los cuales deben trabajar con sus alumnos) y cuatro módulos de andamiaje (valores, autoconocimiento, administración y tecnología). Tras culminar los módulos, la comunidad organiza una feria en la que los alumnos presentan los proyectos que emprendieron durante ese tiempo.

Los primeros pilotos de Na’at se realizaron a lo largo de 2019 en tres escuelas del país, una de nivel primaria en Cobán y dos escuelas de básicos en el departamento de Guatemala. A partir de mañana, el número de escuelas con acceso a Na’at escalará. La meta es que todos los maestros de nuestro país adopten esta plataforma, transformen la manera en que trabajan con sus alumnos y, de esta manera, vivan el despertar del conocimiento.

Recordemos que los docentes son una variable determinante de la calidad educativa. De ellos depende el éxito de nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, en nuestro país, enfrentamos grandes brechas en ese sentido. Muchos de nuestros maestros aún no tienen las competencias necesarias para hacerle frente a su importante labor.

El lunes, un popular matutino publicó un artículo sobre los resultados de la evaluación diagnóstica de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) a maestros optantes a plaza. Los resultados de estas pruebas preocupan, y mucho. Según Digeduca, solo 1 de cada 10 maestros logró un mínimo de 60 puntos en estas pruebas diagnósticas. Allí se hace evidente el valor de Na’at. Durante 15 años, en Funsepa hemos trabajado de cerca con más de 90 mil docentes de nuestro país. Estoy seguro que ninguna otra organización en nuestro país puede afirmar con el mismo grado certeza el ferviente interés de los docentes por convertirse en maestros ejemplares. Sabemos que quieren superarse, pero no tienen las herramientas para lograrlo. Con Na’at cambiaremos esta realidad y los empoderaremos a ser la mejor versión de sí mismos.

He tenido la fortuna de conocer verdaderos líderes de transformación. Hoy Funsepa honra la memoria de un líder ejemplar, mi suegro, Costas Los. Él, sin ser guatemalteco, se comprometió con generarle oportunidades a la niñez de nuestro país. Por eso, los acontecimientos que presenciaremos mañana en La Democracia son históricos. Parte de la memoria y legado de Costas quedará en La Democracia, en el desarrollo de las futuras generaciones de este municipio y en la construcción de un mejor futuro para nuestro país. Gracias Costas, gracias a nuestros aliados, como Ingenio Magdalena y el Mineduc, y gracias a todos los que trabajaron duro para cumplir este sueño. La Democracia se convierte en un municipio ejemplar. Asumamos el reto, gobierno, empresarios, alcaldes, amigos cooperantes y ciudadanos, de lograr que todos los municipios de nuestro país sean municipios digitales. Así que, sean bienvenidos al despertar del conocimiento. Estén pendientes, porque este es solo el comienzo. ¡Vamos por la transformación digital de todo nuestro país!