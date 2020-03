Arteta se lanza a por Thomas

Thomas Partey gusta mucho en Inglaterra. Su poderío físico y su buen manejo de balón destaca para el fútbol de la Premier. Uno de los equipos más interesados en el futbolista del Atlético de Madrid es el Arsenal. El entrenador español Mikel Arteta tiene la labor este verano de reeconstruir un equipo en horas bajas y se ha fijado en las prestaciones del centrocampista ghanés. Partidos como el disputado por el jugador en Anfield le ponen en el foco y ayudan a revalorizar al futbolista rojiblanco.

Según informa The Telegraph, el Arsenal estaría dispuesto a ir a por el futbolista en el próximo mercado de fichajes. Con una cláusula de rescisión en torno a los 50 millones de euros, el conjunto londinense no vería muy descabellado intentar el fichaje del futbolista de 26 años. Mientras, Thomas muestra su intención de seguir como futbolista del Atlético, pero se deja querer. “El Atlético es mi casa. Mi agente negocia con el club, pero nunca se sabe dónde puede acabar cada uno…”, dijo en una entrevista en AS. Lo cierto, es que Thomas, que acaba contrato en 2023 con la entidad del Metropolitano, tiene sobre la mesa una oferta de renovación del Atlético pero áun no la ha firmado.