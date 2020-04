El Olympique de Lyon asegura que quiere comprar a Ekambi

El Olympique de Lyon debe abonar 11,5 millones de euros a final de esta temporada para hacerse de forma definitiva con los servicios del delantero camerunés Toko Ekambi, ya que este 30 de junio vence esa cesión con opción de compra. Una opción de que era obligatoria si el equipo francés alcanzaba las plazas europeas, algo que ahora mismo está en el aire. Por ello, el presidente del Olympique, Jean-Michel Aulas, aseguraba en el periódico Le Progrès, que la idea del club “es la de seguir contando con los servicios del jugador”.

Aulas ha confirmado además que ya se han puesto en contacto con el Villarreal para ampliar la fecha de esa opción de compra, y para comunicar esa intención de hacerse con el jugador de forma definitiva.

El presidente explicaba que: “La opción de compra estaba vinculada a una clasificación para la Copa Europa. Si los campeonatos no han terminado, no podemos llevarla a cabo. Por eso, le pedimos al Villarreal que fuera hasta finales de julio, pero no tenemos todavía respuesta. Pero nuestra idea es la de ejercer la opción sobre Karl, ya que estamos muy satisfechos con él”, aseguraba el mandatario.

La idea del Villarreal era la de dar salida al jugador, ya que recuperaría la inversión de 18 millones, al haber cobrado 4 millones por la cesión de estos meses, a lo que se sumarían los 11,5 millones por el segundo pago, y a lo que se añadirían otras cantidades dependiendo de su rendimiento deportivo.

Además, la llegada de Paco Alcácer ya se dio gracias a la salida del delantero camerunés. Por lo que no se contempla un posible regreso del delantero, ya que ni en lo deportivo, ni en lo económico, parece entrar en los planes de la entidad. Por ello, las palabras de Aulas son una buena noticia para los castellonenses.

Fuente: AS