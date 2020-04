El United tendrá que pagarle 1,2 millones a Alexis Sánchez

Desde que se marchó del Arsenal en 2018, Alexis Sánchez no ha brillado como lo hacía entonces. El futbolista chileno es considerado como una de las peores operaciones del Manchester United y es por eso que desde que ha comenzado la temporada ha sido cedido al Inter de Milán.

Pero allí tampoco le han ido bien las cosas y una lesión de tobillo le ha impedido jugar con regularidad, partiendo desde el banquillo desde su recuperación a principios de año. Ha anotado un gol y ha dado dos asistencias durante su estancia en Milán, pero el Inter no quiere ejercer la opción de compra que tiene por él (no ha convencido a Antonio Conte) y le devolverá para que continúe con su carrera en Old Trafford.