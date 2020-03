El valor de Eduardo Camavinga asciende a 42 millones de euros

La temporada del joven de 17 años no ha pasado desapercibida para los grandes clubes del fútbol europeo. Equipos como Real Madrid, Dortmund, o incluso el Barcelona recientemente han mostrado interés por un jugador que está dominando la Ligue 1 esta temporada. No obstante, el Rennes ya declaró hace varios meses que no bajará de 60 millones de € en las negociaciones.