Gremio ficha a Lucas Silva tras cuatro meses sin equipo

Lucas Silva tiene nuevo equipo: el Gremio de Porto Alegre. Tras cuatro meses alejado de los terrenos de juego por no encontrar equipo, el que fuese una de las grandes promesas del fútbol brasileño firma hasta 2024 por uno de los clubes más exitosos del país sudamericano durante las últimas temporadas.

Silva llegó a un acuerdo con el Real Madrid en agosto para rescindir su contrato. Tras un par de cesiones, el conjunto blanco tenía intención de venderlo. Sin ofertas recibidas y ante la falta de fichas, la única opción factible era pactar una salida beneficiosa para ambas partes. Desde entonces, el mediocampista de 26 años ha estado entrenando en solitario a la espera de una buena opción para volver a competir.

Llegó en 2015 al Real Madrid procedente del Cruzeiro. Seis meses después se marchó cedido por primera vez al Olympique de Marsella, en el que estuvo una temporada. En 2016 se iba a marchar al Sporting de Portugal, pero no pasó los exámenes médicos por un problema cardíaco. Silva no sumaba minutos y no alcanzaba la confianza necesaria en su juego. En 2017 decidió volver cedido al Cruzeiro, equipo en el que ha militado hasta el último mes de junio.

Tendrá la oportunidad de reconducir su carrera en uno de los grandes equipos de Brasil. Gremio ganó la Copa Libertadores en 2017 y ha alcanzado las semifinales en las dos últimas ediciones. Aunque ha perdido a Luan, una de sus grandes estrellas, en este mercado, sigue teniendo una de las plantillas más competitivas del continente.

Fuente: AS