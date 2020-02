Neymar, jugador mejor pagado de la Ligue 1

Como era de esperar, el PSG cuenta con los mejores salarios de la Ligue 1. El diario L’Equipe ha hecho su tradicional lista con los salarios de los 20 equipos de la primera división del fútbol francés, y el conjunto parisino ocupa las diez primeras posiciones con salarios millonarios.

El primer clasificado es Neymar Jr. El brasileño sigue siendo la mayor estrella de la Ligue 1, y percibe mensualmente la escalofriante cifra de 3.060.000€ netos al mes. Es decir, cobra un euro por segundo, lo que le hace ser con diferencia el jugador que más dinero recibe de todo el fútbol francés. Muy alejado le sigue Mbappé, que cobra 1.910.000€ al mes, mientras que Thiago Silva y Cavani, que no renovarán en verano, cobran 1.5 y 1.3 millones de € respectivamente.

El primer jugador que no es del PSG y más dinero recibe es Wissam Ben Yedder. El ex del Sevilla fichó por el AS Mónaco en verano, y cobra 650.000€ netos mensuales. Cifras que explican un poco mejor el porqué de su fichaje por los monegascos en verano. El siguiente es Fàbregas con 600.000€, y después Strootman, que cobra 500.000€ al mes.

Fuente: AS