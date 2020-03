Cómo hacer un plan para proteger tu dinero en medio de la crisis

Apenas hace apenas unos días, se confirmaba la presencia del virus COVID-19 en Latinoamérica. Los casos confirmados detonaron tanto la psicosis como las compras de pánico. El resultado fue el desabasto de gel antibacterial, vitamina C y cubrebocas y varios productos más en supermercados y farmacias alrededor de todos los países.

Los gobiernos han pedido mantener la calma, no obstante, se comenzaron a cancelar vuelos de ida y regreso a Europa, las Bolsas se desplomaron, Wall Street colapsó, Trump anunció que Estados Unidos no permitirá la entrada de vuelos provenientes de Asia y Europa, se cancelaron juegos de la NBA, van a cancelar el desfile del día de San Patricio en Nueva York (el cual no se había cancelado en 200 años)…

Parece una crisis global, o más bien, ya se convirtió en una.

Y dentro de las peores cosas que pueden afectar a tus finanzas personales, está la falta de preparación ante una crisis. Por lo mencionado anteriormente, quiero compartirte una manera para blindarte haciendo tu plan anticrisis.

Este plan te ayudará a estar preparado ante la presencia de cualquier riesgo (no sólo una pandemia o catástrofes naturales).

Aquí te muestro algunos consejos que debes tomar en cuenta para hacer tu plan:

1. Ten un fondo de emergencia

Debes contar con el efectivo que cubra al menos 3 meses de tus gastos mensuales. De esta manera, si se presenta una emergencia, estarás blindado y tendrás efectivo disponible.

2. Seguro de vida

Todos, absolutamente todos, somos vulnerables a riesgos, y todo el tiempo estamos expuestos. No puedes dejar tu suerte y la de tus seres queridos al azar. Ya sea por una caída, o un accidente automovilístico, un seguro de vida te ayudará a absorber los gastos.

Siempre les digo a mis alumnos: ¿Qué sería más caro? ¿Pagar mensualmente un seguro de vida, o perder todo por lo que has trabajado si se presenta una emergencia?

Pues realmente ha habido personas que han perdido su patrimonio porque tuvieron que pagar un hospital.

3. Almacén

Podrá parecer obvio, pero te recomiendo tener un almacén de consumibles en tu casa. Agua, comida enlatada, pilas, artículos de higiene personal, medicinas…

Cuando se presenta una crisis o algún acontecimiento extraordinario, es sumamente común que las personas realicen compras de pánico, y acaben con todo, o bien, que las tiendas permanezcan cerradas. Y, además, si tienes la suerte de encontrar lo que necesitas, te querrán cobrar muchísimo más del precio real.

4. Optimiza tus entradas

Algo que puede afectarte demasiado a ti y a tus finanzas, es la pérdida de tus entradas de dinero. Si por alguna razón, durante la crisis pierdes tu única entrada de dinero, tendrás verdaderos problemas.

Para esto, te aconsejo tener múltiples fuentes de ingreso, de esta manera, si alguna falla, no te quedarás desprotegido.

5. Mantente informado

No hay peor enemigo que la desinformación. En tiempo de crisis, es primordial que te mantengas al tanto de los acontecimientos más relevantes, y de lo que sucede a tu alrededor. Así, estarás mejor prevenido y sabrás cómo actuar.

Si sigues los puntos mencionados anteriormente, no perderás el balance cuando surja cualquier imprevisto. No dejes a la suerte lo que pueda suceder, toma acción y no te dejes sorprender.

