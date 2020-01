¿Cuántas veces has prometido ahorrar y no lo cumples? El ahorro puede ser un hábito muy difícil de formar por lo que para muchas personas es más fácil participar en esquemas informales como las tandas o el típico “guardadito en el colchón”.

MasterCard desarrolló un test para descubrir qué tipo de ahorrador eres y en qué paso vas en tu camino hacia las finanzas sanas.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Actualmente cuentas con algún tipo de ahorro?

a) Lo he pensado, pero siempre algo se me atraviesa

b) Inicié con una cantidad, pero no aporto constantemente

c) Hago ahorro para mis metas, para emergencias y para el retiro

2. ¿Tienes metas de ahorro?

a) Por el momento no

b) Las empecé a plantear, solo me falta el plan de acción para alcanzarlas

c) Tengo metas a largo y mediano plazo, y cuando quiero realizar un viaje o adquirir alguna cosa siempre defino la cantidad y plazo que requeriré.

3. ¿Cada cuando ahorras?

a) Nunca o casi nunca

b) De vez en cuando

c) Cada mes

4. Cuando vas a un centro comercial generalmente…

a) Adquiero cualquier cosa que me guste, aunque luego no sepa si lo puedo pagar

b) Si me alcanza hago una compra, aunque no estuviera planeada

c) Compro solo aquello que necesito, que hubiera planeado y que pueda pagar

5. Antes de realizar una compra, ¿qué haces?

a) Compro lo primero que veo, puede ser mi última oportunidad

b) A veces comparo precios

c) Antes de hacer una compra comparo precio y calidad, ya sea por internet o en diferentes tiendas

6. ¿Qué tanto conoces tus gastos?

a) Nada. No sé en qué se me va el dinero

b) Regular. Hago un cálculo mental, pero no llevo un registro

c) Muy bien. Registro mis gastos y realizo un presupuesto mensual

7. ¿Utilizas algún instrumento financiero para el ahorro?

a) Tengo una alcancía

b) Una cuenta en el banco de débito y/o crédito

c) Además de tener cuentas en el banco, utilizo instrumentos de inversión

Calificación de las respuestas: a)=1, b)=2, c)=3

¿Qué tipo de ahorrador eres?

Según tu puntación eres:

–Ahorrador promesa (de 1 a 8 puntos): aunque quizás te interese empezar a ahorrar, siempre piensas “no me sobra dinero para hacerlo”, “ahorrar es un sacrificio” o “hay que vivir el momento, ya ahorraré después”.

Te tenemos una noticia: si quieres cumplir tus metas tienes que cambiar estas ideas y empezar a construir este hábito que te ayudará a llegar a la prosperidad. Para empezar te invitamos a presupuestar tus sueños y a utilizar herramientas planificación financiera.

–Ahorrador intermedio (de 9 a 15 puntos): ya sabes que necesitas ahorrar, pero aún no das el siguiente paso. Seguramente ya identificaste tus metas; ahora necesitas realizar un presupuesto en la que designes un monto sin importar qué tan “grande” o “chico” sea y buscar algún instrumento donde de forma automática puedas programar el ahorro.

–Ahorrador inteligente (de 16 a 21 puntos): ¡felicidades!, seguro cuentas con uno o varios tipos de ahorro y los tienes invertidos en diferentes instrumentos financieros que te ayudan a llegar a tus diferentes metas de corto, mediano y largo plazo. Sigue con esa constancia y mejorando tu educación financiera, así cada día te acercarás más a la libertad financiera.

Fuente: Entrepreneur