10 tips de CEOs sobre cómo trabajar efectiva y felizmente desde casa

Según Paul Statham, CEO de Condeco Software, “el coronavirus está acelerando el trabajo desde casa, una tendencia que ya venía existiendo para muchos negocios y empresas. Según nuestro reporte de espacios laborales modernos de 2019, 41 por ciento de los jefes ofrecen algún tipo de trabajo remoto, y creemos que esta cifra será aun mayor en nuestro siguiente reporte que se lanzará en abril”.

Statham sigue: “La nueva tecnología le ha permitido a las empresas ofrecer a sus empleados esta flexibilidad y eso significa que incluso en medio de la crisis global, los negocios pueden seguir siendo productivos con un impacto limitado, de forma segura y colaborativa. Las amenazas a las empresas provienen de muchas áreas, pero aquellas empresas que ya utilizan la tecnología para maximizar su productividad, incluida la capacidad dereunirse forma virtual en líneao con espacios de reuniones desde una ubicación remota, les resultará más fácil salir de la disrupción”.

Yo llevo trabajando desde casa durante casi 14 años, de forma remota como CMO de una empresa de deportes y mientras lanzaba y hacía crecer mi agencia de marketing y relaciones públicas. Mi prioridad siempre ha sido educar a la gente para vivir vidas más sanas y felices a través del movimiento, la nutrición, la actitud y la comunicación. También creo que eso del equilibrio entre la vida laboral y la personal es una tontería, así que encuentro formas de balancearlo todo con unas cuantas barreras. Más allá de lo obvio de quitarte la pijama por la mañana y aprender a usar el botón de mute en las llamadas, aquí te dejo tres tips que me han funcionado para concentrarme en hábitos más saludables:

1. Invierte en un escritorio de pie

Esto te ayudará a aliviar el dolor de espalda baja o de cadera y a tener mejor salud. Esto no significa que debas estar parado todo el día. Muévete por la casa, y no me refiero solo a caminar hacia el refrigerador. Date momentos para sentarte a lo largo del día, y asegúrate de echar los hombros hacia atrás para tener una buena postura. Muévete y utiliza ubicaciones diferentes dentro de tu casa para despertar tu creatividad, tener posiciones ergonómicas diferentes, así como vista y sonidos.

2. Cuando puedas, camina durante tus juntas

Si tienes una llamada en la que no necesites estar frente a tu computadora, toma tus audífonos y salte. Es buenísimo para tus músculos, tu corazón, tu felicidad y tu bienestar general.

3. Prepara tus comidas y colaciones

Demasiadas veces me tocó decir “no tengo nada qué comer” y agarrar la primera barrita de energía o cualquier cosa que viera en la despensa. Aunque no necesitas tener comidas muy elaboradas, sí insiste en tener tu refrigerador lleno de fruta fresca, vegetales picados, huevos cocidos y proteína como pechugas de pollo, atún o cualquier cosa que te guste. Puedes ponerte creativo con hábitos alimenticios que funcionen como alimento para el cerebro o te ayuden a ser más productivo.

Para los que se están estrenando en esto de trabajar desde casa, debajo te dejo otros siete tips que CEOs exitosos han aplicado para que sus negocios y equipos sean lo más productivos y agradables posible.

4. Aplica la mentalidad ROWE

Tim Jones, CEO de Precision Nutrition, una empresa de entrenamiento digital en nutrición y estilo de vida saludable, aplica la mentalidad ROWE: ambiente laboral de resultados (“results-only work environment”), y Jones lo fomenta porque ayuda a eliminar las preocupaciones que los jefes puedan tener sobre la productividad de los empleados. “Nosotros no monitoreamos horas ni nos importa cómo haces tu trabajo, siempre y cuando obtengas resultados” dijo Jones. “Al enfocarnos en objetivos y métricas, la vieja idea de la cantidad de tiempo que pasas sentado en tu escritorio se queda obsoleta”.

5. Está bien mezclar el trabajo con la vida

Terry Traut, CEO de Entelechy, una empresa que desarrolla programas de capacitación en desarrollo de liderazgo, gestión y experiencia del cliente para Comcast, National Grid, Thermo Fisher Scientific Sprint, DIRECTV, Constant Contract y más, le pide a su gente que “vaya con la corriente” e intente no ser tan rígidos a la hora de separar la vida laboral de la vida doméstica. Traut explica: “En lugar de intentar obligarte a ti mismo a ser productivo cuando no lo eres, o de relajarte cuando tu mente está concentrada en algo, mejor déjalo fluir. No te sientas mal por esa vez que te levantaste a las 3 de la mañana para documentar una idea brillante. Y de la misma forma, no te sientas mal por esa mañana que te saliste a pasear más tiempo del que imaginaste. Te sentirás mucho más productivo y más feliz”.

6. Elige y prepara tu tecnología de forma estratégica

Trabajar desde casa puede implicar cruzarte con otros miembros de tu familia y sus actividades y horarios. Andrey Khusid, CEO de Miro, una plataforma para colaboración de equipos, alienta tener múltiples dispositivos habilitados con todas las aplicaciones de trabajo. Esto te permite ser tan flexible como sea posible. “Para trabajo colaborativo y complejo, conecta tu laptop a un monitor más largo para que puedas navegar más fácilmente entre las herramientas de la videoconferencia, mensajería, administración de proyectos y pizarrón” dice Khusid. “Confía en tu tableta o smartphone, con buena batería y cámara, para dar respuestas rápidas por Slack o tener llamadas por Zoom”. Las herramientas de Khusid para trabajar de forma remota son:

Zoom para hacer videoconferencias

Slack para mensajería instantánea

Confluence para wiki interno

Miro para hacer presentaciones, planeación de proyectos, estrategias e ideas.

Google Suite para hojas de cálculo y documentos simples.

7. Diviértete con tus colegas

DJ Haddad es papá de cuatro niños y Primer Ministro de Diseño y CEO de Haddad & Partners, una agencia creativa que tiene a más de 65 empleados y trabaja con marcas internacionales como Microsoft, Capital One, Citibank, Barclays, JPMorgan Chase, Sallie Mae y HBO. Él tiene un mantra de nunca tomarse demasiado en serio. “Soy afortunado de poder trabajar con el mejor equipo del planeta, y de alguna forma nos hemos hecho amigos y creado una química increíble vía remota con Microsoft Teams. Igual que si estuviéramos en una oficina, nos reímos, nos burlamos sanamente de los otros, compartimos fotos de la prepa o de las vacaciones, hacemos chats en vivo mientras vemos los Oscar, etc. Tenemos chats para todo: club de lectura, empleados con hijos, empleados sin hijos, competencias, etc. Esto nos facilita la diversión y las pláticas sociales durante el día”.

8. Transfiere tu tiempo de traslado a tiempo de descanso intencional

John Fitch & Max Frenzel, co-autores del libro Time Off Book (que sale en mayo) sugieren que calculemos el tiempo que normalmente nos tomaría trasladarnos y lo pasemos a tiempo que nos demos para “descansar”. Este es tiempo para desconectarnos del trabajo. En lugar de iniciar el día estresados por llegar a algún lado, invertir ese tiempo para rituales de relajación que te lleven a un estado mental de calma y claridad, o invertirlo para irte apagando, para no hacerte el hábito de trabajar muy noche. Los autores explican que este tiempo de traslado puede usarse para separar intencionalmente el trabajo del tiempo de descanso en casa.

9. Quita las distracciones y pon un horario para estas distracciones

¿Qué distracciones tienes alrededor? Nettie Owens, Organizador profesional certificado en desorganización crónica y fundador de Momentum Millionaire Network, nos invita a pensar en estas distracciones y planear el trabajo alrededor de ellas. Por ejemplo, ¿el ruido será un problema en casa (mientras los niños estén también ahí)? Si sí, puedes usar audífonos. Pon un horario para hacerle saber a tu familia que “voy a estar trabajando de 8 de la mañana a 12 del día, y luego tomaré una pausa para comer”. Esto te ayuda a enfocarte sin que te estén interrumpiendo. Además puede que tengas que establecer actividades para tu familia o trabajar en equipo con tu pareja. ¿Las redes sociales son una distracción? Entonces descarga una herramienta para bloquearlas y pon tus “horarios de trabajo”. ¿Tienes hambre? Establece horarios específicos para comer. ¿Tienes ropa sucia? Planea hacer tus tareas domésticas antes y después de trabajar, y decide cuánto tiempo le dedicarás a estas tareas.

10. Intenta con un calendario en ceros

Cathryn Lavery, co-fundadora y CEO de BestSelf Co, una empresa que hace herramientas de planeación y productividad para el desarrollo personal, cree que, especialmente con el trabajo remoto, el cero es el camino a seguir. Esto significa que presupuestas cada minuto de tu día para ayudarte a mantenerte enfocado y monitorear tu progreso. Lavery explicó a Well + Good que no necesitas brincarte tus actividades favoritas en este tipo de calendario, sino que necesitas asegurarte de agendarlas en un bloque de tiempo específico. De esta forma no dejas de lado las actividades que disfrutas por falta de tiempo.

Por correo, me reforzó la idea: “Al agregar todas las tareas a tu calendario con bloques de tiempo específicos, empiezas a ser más consciente del tiempo que te toma realizar ciertas actividades. Tener menos ‘espacios abiertos’ en tu calendario puede proteger tu tiempo libre y aumentar tu productividad”.

Trabajar desde casa ofrece flexibilidad, libertad y oportunidades para crear hábitos más saludables mientras sigues siendo productivo. Conforme Slack, Zoom, Trello y Basecamp continúen ayudándonos a operar de forma más efectiva como equipo, asegúrate de que como individuo salgas a la calle, veas a la gente en persona cuando se pueda, y sigas un estilo de vida que te permita proteger tu tiempo personal, sobre todo el tiempo que pasas con tu familia.

Fuente: Entrepreneur