Taq Balam: innovación y juventud

Un equipo integrado por estudiantes de diferentes carreras en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) representará a Guatemala en la Shell Eco Marathon 2020, a realizarse entre el 1 y 4 de abril.

Redacción

El evento premia al vehículo más eficiente y el grupo, llamado Taq Balam (Guerreros Jaguar, en cakchiquel), se presentará con Huracán, un vehículo que utiliza biodiesel y Rayo Chapín, de propulsión eléctrica. El ganador será el auto que consuma menos combustible durante un mayor de número de vueltas al circuito.

Desde 2012, Taq Balam ha participado en la Shell Eco Marathon, donde estudiantes de todo el mundo compiten para demostrar la eficiencia energética de sus propuestas. Este año, participarán estudiantes de ingeniería de todo el continente y Taq Balam, en representación de la UVG, es el único equipo centroamericano que asistirá.

¿Qué convierte a Taq Balam en un grupo triunfador?

En eventos anteriores, Taq Balam se ha hecho acreedor a los premios Perseverance and Spirit of the Event Award por su espíritu de equipo y su compromiso con la excelencia propia de nuestros estudiantes.

Ser un equipo “competitivo, organizado, multidisciplinario y de alto impacto social” es uno de los objetivos de este grupo, donde estudiantes de diferentes carreras se unen con un propósito común: soluciones efectivas de movilidad y eficiencia energética.

Los 19 jóvenes científicos que desarrollaron Huracán y Rayo Chapín seguramente representarán dignamente a su país y su universidad en ese evento internacional. Taq Balam está en todas las redes sociales, donde puedes encontrarlos y apoyarlos.