Tips para presentarte ante los clientes

Muchas veces el éxito de un negocio puede depender de tu imagen. La imagen es tu tarjeta de presentación; recuerda que la primera impresión siempre es importante. Cuida tu apariencia profesional, sobre todo si eres la cara de la empresa.

Como dice el dicho, “te reciben según te presentas; te despiden según te comportas”. Te presentamos cuatro factores a considerar para cuidar tu imagen en los negocios y triunfar:

1. Sé puntual. Siempre sé puntual. No porque los demás lleguen tarde quiere decir que tú debas hacerlo. Hacer esperar a la gente es molesto, haces que pierdan su tiempo y, en la mayoría de las culturas, esto es considerado una ofensa. Lo más seguro es que no te esperen mucho tiempo, por lo que es posible que pierdas una buena oportunidad de negocios. En el peor de los casos, cuando el tráfico impida que llegues a tiempo, avisa que vas retrasado y discúlpate. En el trabajo, la impuntualidad puede reflejar falta de compromiso.

2. No contestes el celular en reuniones. Nunca atiendas el teléfono en medio de una junta o entrevista, ya sea con tu jefe o algún cliente; es bastante molesto y das a entender que no te importa lo que te están diciendo. Si no puedes apagarlo o tenerlo en silencio, procura ponerlo en vibrador o por lo menos no tengas ringtones fuera de lugar. Sería lamentable estar a punto de cerrar un negocio y que de repente sonara tu celular con la música de Los Simpsons.

3. Imagen. Cuida tu presencia. Esto no significa necesariamente vestir de traje todos los días, esto depende de tu ocupación y de tu ubicación geográfica. Es muy incómodo usar saco y corbata en lugares muy calurosos, pero podrías optar por ropa formal adecuada al clima. La higiene es incluso más importante, cuida la barba, el peinado y los detalles, como el nudo de la corbata.

4. Actitud. La imagen no es sólo cómo te ves, sino también cómo te comportas. Procura ser amable y respetuoso con tu interlocutor. Trata de proyectar una imagen profesional positiva y una gran calidad humana. Es imprescindible el uso correcto del vocabulario y la habilidad para hablar de temas actuales.

Fuente: Entrepreneur