7 características poderosas para construir el éxito

La gente exitosa tiene muchas características en común. Las siguientes siete son características que tienen las personas altamente exitosas y que son fundamentales tanto en la vida como en los negocios.

1. Mentalidad disruptiva

La gente exitosa busca apasionadamente oportunidades de cambio o formas de ser disrtuptivos en su industria. Así que aprende cómo romper las reglas y sobresalir en tu industria. Siempre busca la oportunidad de beneficiarte con el cambio o con una forma innovadora para ajustar la forma en la que se hacen los negocios para poder destacarte y tener éxito. No me malinterpretes, tienes que empezar con una idea útil. Pero cuando sientas tener una, no te frenes. Toma el concepto clave y ponte en modo disruptivo.

Por ejemplo, Sean Thora Dowdell son dueños y fundadores de Club Tattoo, una cadena de estudios de tatuajes en Arizona y Nevada. Ellos le dieron la vuelta al modelo de negocio de los tatuajes evitando la atmósfera típica de los estudios y dándole un nuevo enfoque moderno, High-end y enfocado al cliente a sus estudios y tiendas, algo que popularizó el tema de los tatuajes y lo convirtió en un negocio multimillonario para ellos.

2. Visión para las oportunidades

La gente exitosa busca las oportunidades en todo lugar. Pero encontrar buenas oportunidades de negocios no significa nada si no las puedes reconocer. Para reconocerlas se requiere talento: tienes que saber que buscar y tienes que ser capaz de visualizar el futuro de esa oportunidad.

Entender el tipo de oportunidad que estás buscando y tener unos cuantos objetivos en mente es fundamental y te ayudará a determinar los factores que la convertirán en una buena oportunidad para ti. El primer paso es estar alerta para identificar las oportunidades mientras sigues siendo disciplinado a la hora de limitar la cantidad de proyectos que puedes buscar. Ve tras un portafolio controlado de oportunidades en diferentes etapas del desarrollo de los negocios. Une tu estrategia con tu elección de proyectos en lugar de diluir tus esfuerzo en varias áreas. Toma decisiones rápidas en lugar de sobre analizar las nuevas ideas, y ejecuta un plan de acción.

3. Sistema de creencias compartido

La gente exitosa construye un gran equipo de respaldo. Una característica de un buen equipo es compartir sus creencias en el mismo sistema de valores, que ayuda a crear vínculos para que el equipo trabaje y se apoye entre sí. Los valores compartidos sirven para conectar a los miembros a un nivel más profundo, y esto a la vez sirve para validar y fortalecer su apoyo hacia ti como su líder. Su apoyo continúa elevando tu éxito.

Empieza a fusionar las energías de todos dentro y fuera de tu organización para la búsqueda de buenas oportunidades. La gente exitosa crea y mantiene redes poderosas. Saben cómo aprovechar el conocimiento de expertos y otros recursos para ayudarlos a conseguir sus objetivos. Las alianzas y sociedades te pueden ayudar a avanzar mucho más que tu competencia.

4. Sentido común para los negocios

La gente exitosa tiene un buen sentido común para los negocios y siempre están buscando formas de educarse a sí mismos. Desarrollar un buen sentido común para los negocios tiene que ver con la búsqueda continua del entendimiento del ambiente empresarial que está en constante cambio. No es algo que se pueda aprender en un libro. Es algo que se adquiere a través de la experiencia y con prueba y error, pero que también puede nutrirse del conocimiento de otros. Hacer lluvias de ideas con expertos puede darte mucha información sobre cómo toma decisiones la gente exitosa con buen sentido común para los negocios.

5. Motivación para aprender

La gente exitosa sigue aprendiendo a lo largo de su vida y lo hace con entusiasmo y motivación. Cuando aprendes más sobre los negocios e implementas estrategias exitosas descubres cosas y te emocionas por aprender cada vez más.

La gente exitosa se convierte en esponjas para absorber todo lo que puede ayudar a sus negocios a crecer. ¡Es como si nunca fuera suficiente! Llámalos comprometidos, devotos, entusiastas, o incluso obsesivos… La gente exitosa cree de tal manera en su misión que la contagian a los que la rodean, gente que se maravilla con su compromiso y su dedicación. Esta energía puede alimentarte para seguir enfocado en tu misión y ayudarte a sobrevivir las dificultades.

6. La habilidad de adaptarse

La gente exitosa sigue avanzando y adaptándose según las necesidades. Han aprendido a cambiar y reinventar su negocio tan seguido como el mundo y la industria lo requieran. Si no puedes adaptarte, simplemente te quedas atrás.

Para seguir creciendo, siempre debes estar buscando formas de mejorar. Deja tiempo en tu agenda para aprender cosas nuevas y tener nuevas ideas. La gente exitosa sigue en constante movimiento invirtiendo en su aprendizaje porque tienen ganas de buscar la sabiduría. Entienden que el mundo está en constante cambio y que tienen que adaptarse para no estancarse. La gente exitosa sigue avanzando y se reinventa cuando hace falta.

7. Comunicadores que observan

La gente exitosa pone especial atención a la forma en la que los otros reaccionan. La comunicación es una actividad, una habilidad y un arte que incorpora una variedad de lecciones del espectro del conocimiento humano.

Una de las características más interesantes de las personas exitosas es lo observadores que son. Dedican su total y completa atención a los otros. Los que han dominado esto son grandes comunicadores que triunfan en los negocios. La gente exitosa aprende esta habilidad siendo consciente de sí misma. Ser observado requiere práctica para llegar a la perfección.

Estas siete características te ayudarán a seguir avanzando todos los días, manteniéndote en la búsqueda constante de un propósito creativo que te inspire. Es de 3 a 10 veces más probable que logres más cosas en el día que una persona promedio si te enfocas en lo que más te empodera.

