7 hábitos saludables para maximizar tu productividad

Los emprendedores suelen tener agendas increíblemente ocupadas para abarcar la mayor cantidad de trabajo en sus jornadas. Siempre tienen algo que hacer o un pendiente que atender.

Hay algunos trucos que he aprendido con los años que me han ayudado a manejar mis pendientes con éxito. No todos los días podrán funcionar con una rutina preestablecida, pero si te comprometes a seguir algunos pasos diariamente, podrás tener una mejor gestión de tu tiempo.