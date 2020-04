8 consejos para que los emprendedores no pierdan la cordura durante la cuarentena

Plazas comerciales cerradas, gente con tapabocas en las calles y negocios cerrados, así está el panorama a nivel mundial. Temporalmente hemos cambiado nuestra forma de vivir y aunque estas sean medidas temporales, no estamos exentos de poder llegar a sentirnos agobiados por no saber cómo reaccionar o cómo hacer nuestras actividades cotidianas desde casa.

Desde que se decretó la cuarentena, muchos dueños de negocios preferimos dejar de operar antes que arriesgar a nuestros colaboradores y clientes al contagio del COVID – 19. Esta medida, nos ha obligado a salir de nuestra zona de confort, dentro de las posibilidades de cada emprendedor se ha optado por migrar o adaptar el modelo de negocio hacia uno digital en la mayoría de los casos.

Es una situación complicada que ha puesto nuestro carácter a prueba. Es por ello que quiero compartirte algunos consejos que pueden ayudarte a salir adelante durante esta época.

1. Levántate temprano

Aunque no tengas que salir a trabajar te aconsejo que comiences tu día con normalidad. ¡Usa tu alarma y levántate temprano! No te quedes todo el día el pijama y aprovéchalo al máximo. Báñate y vístete para un día normal. Recuerda que cuando te mires al espejo es muy importante mandarle un mensaje positivo de tu autoimagen a tu cerebro.

2. Establece objetivos de la semana

¿Te ha pasado que te sientas en la mesa para comenzar a trabajar y no sabes por dónde empezar? ¡Establece tus objetivos de la semana! Puedes empezar a planear el fin de semana y preguntarte qué avances o hitos quisieras tener para el próximo viernes. Con base en ello plantea objetivos más pequeños y por último una lista de tareas a cumplir por cada día de la semana. Al final, obtendrás una planeación con detalle para volverte sumamente productivo todos los días. Puedes ayudarte de aplicaciones como Asana (mi favorita), Evernote o Wunderlist.

3. Medita por las mañanas y por las noches

Si hay un ejercicio que te ayude a relajarte y a liberarte del estrés es la meditación. Contrario a lo que mucha gente cree, no tiene nada que ver con cuestiones religiosas. Meditar te ayuda a aprender a controlar tu respiración, mejorar tu concentración, hacer ejercicios de introspección y hasta para superar momentos difíciles. Mi aplicación favorita y la cual te recomiendo es Headspace, ya que tienes acceso a programas específicos de meditación guiada. Durante esta época a mí me ha servido para iniciar el día con muy buena motivación y por las noches para relajarme antes de ir a dormir.

4. Aliméntate bien

¿Cuántas veces hemos puesto el pretexto de que no comemos sanamente porque no nos da tiempo por estar en la oficina o que no hay alternativas cerca de donde trabajamos mas que comida rica en “vitamina t” (tacos, tortas y tamales)? Bueno, esta es una excelente oportunidad para comenzar a mejorar nuestra salud a través de una dieta saludable. Los expertos en nutrición recomiendan comer tres veces al día y hacer colaciones entre comidas como frutos secos o barritas energéticas. Recuerda comer pollo o pescado y acompañarlos de vegetales. Si no te gusta comer vegetales o no estar acostumbrado a hacerlo, puedes hacerte un licuado diario con espinaca, kale, piña, apio y jugo de toronja. Esto te ayudará a consumir las vitaminas y minerales que necesita tu dieta. Verás que te sentirás menos inflamado y con más energía durante el día.

5. Ejercítate

Un hábito toma 21 días formarse y qué mejor que comiences a hacerlo desde ahora. Créeme que no necesitas un espacio de más de 2x2m. para realizar ejercicios. Muchas cadenas de grandes gimnasios están haciendo streamings gratuitos en vivo con rutinas de ejercicio que puedes realizar desde casa. No estoy diciendo que aproveches para tener el cuerpo que siempre quisiste, pero activarte es mucho mejor opción que estar todo el día en cama. Además, realizar ejercicio hace que tu cerebro libere endorfina, dopamina y serotonina, las cual te harán sentir mejor durante todo el tiempo que estés en casa.

6. Aprende algo nuevo | Inicia un hobby

No pienses que por haber terminado una carrera ya no tienes que estudiar. ¡Al contrario! Debemos obligarnos a estar en constante aprendizaje. Claro, no tienes que salir de la contingencia con un proyecto terminado, otra empresa, o una nueva habilidad como nos dicen en redes sociales, pero si alguna vez te interesó aprender sobre cierta actividad o tienes la inquietud por probar nuevas ideas, aprovecha esta cuarentena para hacerlo. Muchas grandes empresas comenzaron como hobbies, así que esta es una excelente oportunidad. Puedes buscar inspiración en Youtube, podcasts, ted talks o cursos online.

7. No olvides a tus clientes

Si tu empresa tuvo que cerrar temporalmente debido a la contingencia, es tiempo de planear cómo retener a tus clientes y atraer a nuevos prospectos durante este lapso. Si tu empresa puede migrar hacia un modelo de negocio digital, comienza a hacerlo desde ya. De igual forma puedes establecer modelos de negocio alternativos como el de suscripción (que te paguen una cuota mensual a cambio de una nueva propuesta de valor que puedas diseñar junto con tu equipo de trabajo) o precios especiales a tus nuevos prospectos para el término de la cuarentena. Este es el momento ideal para innovar y salir de tu zona de confort. No será fácil, pero quién sabe, tal vez cuando todo vuelva a la normalidad, habrás regresado con una nueva unidad de negocio. Eso sí, no dejes a tus clientes en el olvido y haz presencia a través de tus redes sociales, mailing o el canal que elijas. Recuérdales lo importante que son para ti.

8. Lee, ve una película o sigue una serie

Si no estás acostumbrado al home office evita caer en los extremos. No todo el día es para trabajar, ni mucho menos para procrastinar haciendo otras actividades. Dedica de entre 6 a 8 horas de tu día a trabajar, el resto aprovéchalo. Después de haber terminado de trabajar puedes relajarte y leer ese libro que habías dejado en el cajón olvidado o darte el tiempo de seguir una nueva serie.

Fuente: Entrepreneur