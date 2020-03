Cómo hacer home office mientras cuidas a tus hijos y estás en cuarentena

Estamos viviendo momentos históricos que redefinirán el mundo como lo conocemos, y entre las cosas que llegaron para quedarse está el trabajo flexible y el balance vida y trabajo. Hoy, el COVID-19 obliga a muchas madres y padres emprendedores y trabajadores a quedarse en casa al mismo tiempo que atienden las necesidades básicas de sus hijos y los educan, y solo hay dos formas de verlo. La primera, como una pesadilla que queremos que acabe lo más pronto posible. La segunda, como una gran oportunidad para pasar tiempo en familia, convivir más, comunicarnos y conectarnos con nuestros seres queridos.

Si eres un emprendedor estoy segura que desde hace mucho tiempo tomaste el segundo camino. Por eso hoy estás buscando la mejor manera, no de sobrevivir, sino de aprender de esta experiencia y disfrútarla. ¡Manos a la obra!

En esta nueva experiencia para todos no hay una fórmula escrita, muchos padres y madres ya hacen trabajo en casa al mismo tiempo que cuidan a sus hijos, pero hoy hay un factor extra: cuarentena y distanciamiento social. Así que a continuación te comparto algunos consejos para lograrlo basados en mi experiencias con un niño de 5 años que está en preescolar y una bebé de 1 año y 5 meses que está en guardería.

1. Trabajo en equipo. Para estas alturas tus hijos ya deben saber qué es el coronavirus, cómo se contagia y qué les espera como familia en las próximas semanas. Todo explicado a su nivel. La Unicef recomienda hablarles con honestidad sin inventar cosas, enseñarles con canciones o bailes a lavarse las manos, reducir su estrés y ansiedad explicándoles que hay muchas personas trabajando para mantener a todos a salvo, pero lo más importante es que como adultos y cuidadores estemos tranquilos y en control de la situación porque los pequeños perciben nuestro estrés y se contagian.

Una vez que toda la familia está en sintonía de lo que viene, es importante que también les expliques a tus hijos que estarás haciendo trabajo desde casa y que ellos seguirán con sus rutinas escolares pero con ciertas adaptaciones. Si ambos padres trabajan pueden establecer horarios para que mientras uno trabaja el otro se encargue de que los pequeños cumplan su rutina, si vas a dejarlo al cuidado de algún familiar o de un cuidador explícale muy bien el plan.

2. Rutinas. Al igual que en las recomendaciones para hacer home office, para combinar el trabajo y cuidado de los niños se necesitas rutinas. Los expertos aseguran que las rutinas en los bebés y los niños crean importantes hábitos que les dan las bases de valores como disciplina y responsabilidad. De hecho tanto en las guarderías como a nivel preescolar las educadoras y las maestras tienen establecidos horarios que cumplen con estricto orden y los pequeños son conscientes de ello y lo disfrutan.

Por ejemplo, un bebé desayuna a las 8:30 am, toma una siesta a las 10:30 am, juegan y come como a las 12:30 am y después puede tomar otra siesta a las 14:00 pm, para comer como a las 16:00 pm y después jugar. Mientras un niño de preescolar, desayuna a las 9:00 am, hace actividad física o estudia, come a la 13:00 pm y después vuelve a hacer actividades académicas. Apóyate con la escuela para saber cuáles son las rutinas que puedes seguir o crea las que más convenga a tu plan de trabajo en casa.

Cuando hagas el plan de la semana, no olvides incluir el programa Aprendiendo desde Casa que implementará la SEP, con el cual transmitirá clases en diferentes niveles a través de canales públicos y privados. Preescolar y primaria la transmisión será por el canal Once Niñas y Niños en el canal 11.2 de televisión abierta, de lunes a viernes, en los siguientes horarios: de 9:00 a 12:00 horas; e inglés, de 12:00 a 12:30.

Las clases para nivel secundaria se transmitirá de lunes a viernes, de las 8:00 a las 11:00 horas, y bachillerato de 11:00 a 13:00 horas, ambos con repetición por la tarde, de las 15:00 a las 20:00 horas a través del canal Ingenio TV, a través del canal 14.2 de televisión abierta, así como en los canales del sistema de cable: 164 TotalPlay, 260 Sky, 306 Dish, 480 IZZI, 135 Megacable y 131 Axtel, y en la página:

Esto para incentivar a que nadie se quede atrás y todos sigan aprendiendo.

3. Todo es visual. Tal y como recomiendan los expertos escribe sobre papel todo. Escribe o pídele a tu hijo que te ayude a dibujar las rutinas en una hoja, esto ayudará a que ellos la entiendan a la perfección, puedes poner alertas en tu celular para que tú sepas cuando es momento de cambiar de actividad.

4. Momentos de reunión familiar. No olvides poner en tu plan horarios para que puedan desayunar, comer y cenar juntos. Para que eso sucede evidentemente tendrás que seguir rutinas que ya hacías antes para garantizar la alimentación de todos, puedes preparar un día antes o pedir con anticipación comida a domicilio.

5. Dale estímulos y sé creativo. Todos nos movemos por estímulos así que puedes premiar a tus hijos al final del día por las tareas completadas correctamente. Tú, mejor que nadie, conoces sus motivantes así que después de un largo día de trabajo dale una recompensa. Y te doy un tip, los expertos hablan de la importancia que tiene jugar con ellos, ¡Esto les encanta! Así que te dejo estas 101 ideas para divertirte en casa con los más pequeños, tomadas de la plataforma Sitly

Hagan un picnic dentro de la casa. Construyan una casita en la sala (sillas, sofás, sábana y pinzas para ropa). Hagan títeres con calcetines. Pinten con los dedos. Jueguen con plastilina. Hagan una fiesta de baile con sus canciones favoritas. Tengan una fiesta de té. Lean rimas y poemas infantiles. Jueguen avión en casa y píntenlo con gises. Háganse la pedicura. Jueguen a la escuelita y que tu hij@ sea el maestro. Hagan un libro de letras. Deja que los niños tomen fotos de algo que comience con cada letra del alfabeto. Miren los álbumes de fotos. Hagan una película de ustedes mismos y luego véanla. Pinten con acuarelas. Jueguen a la cocinita ¡Cocinen de verdad! Jueguen a los carritos. Hagan una tarde de juegos de mesa. Coloreen con crayones. Hagan títeres con bolsas de papel. Vean una película y coman palomitas de maíz. Hagan la búsqueda de un tesoro. Horneen galletas. Disfrácense. Hagan sombreros de papel. Preparen una merienda saludable. Hagan una carrera de relevos o carrera de obstáculos en su casa. Sean creativos. Jueguen a las escondidas. Hagan una guerra de bolas de nieve pero con calcetines. Construyan un fuerte de cajas de cartón y cinta adhesiva. Hagan planes y las invitaciones para una fiesta. Canten canciones de Cri-Cri. Hagan su propio rompecabezas con una cartulina y su propio dibujo. Hagan su propio juego de memorama Naden en la cocina. Coloca una lona y encima llena una alberca infantil y déjalos jugar por horas. Hagan la decoración de San Valentín, Día de la Independencia o cualquier festividad y celebren (aunque no sea la fecha, viajen en el tiempo) Construyan una carretera con cinta adhesiva por toda su casa. Jueguen a los “Monstruos”. Las almohadas son las bases y la alfombra es la “lava”. Salten de la almohada a la almohada y si el monstruo te toca, ahora tú te conviertes en el monstruo y tendrás que atrapar al siguiente. Hagan sellos con manzanas. Corten una manzana por la mitad horizontal y utilícenla como un sello con pintura de agua. Hagan tarjetas de felicitación con sus cajas de cereal favorito. Aprendan una nueva canción. Creen un gigante con cartulina en la pared. Cuenten chistes. Hacer un collar con hilo, palomitas o Fruit Loops. Hagan un show de talentos. Corten copos de nieve de papel. Hagan una cuenta regresiva para el Día de San Valentín o un cumpleaños cortando tiras de papel (como si fuera un calendario donde se arrancan las hojas). Hagan manualidades con sopa de pasta y resistol. Jueguen a las canicas Moldeen yeso, dejen que seque, y luego píntenla. Vistan muñecas de papel. Escriban cartas a los abuelos. Jueguen con imanes. Hagan una lista de lo que les gustaría hacer el próximo verano. Hacer coronas de reyes y princesas Háganse la manicura. Tomen fotos tontas y envíenlas por correo electrónico a papá o mamá al trabajo. Hagan coches de cajas de cartón. Haz que tu pequeño se siente dentro de las caja, corta los agujeros para las piernas y deja que utilice sus pies como ruedas para moverse. Juego de luz roja y luz verde. Jueguen esto con sus carros. Hagan un traje de súper héroe de artículos para el hogar como guantes de limpieza, toallas de cocina, etcétera. Recojan todas las almohadas de su casa y salten en ellas. Vístanse con ropa de mamá o papá. Planeen una fecha para que tu hijo y tú festejen lo especiales que son. Pongan colorantes a la crema de afeitar y dejen volar su imaginación con un pincel. Hagan su propio libro de cuentos con dibujos. Vean videos viejos de la familia. Preparen un postre. Hagan aviones de papel. Con papel de baño hagan un caminito por toda la casa. Lean su libro favorito. Comiencen un diario. Si el pequeño no sabe escribir, pídele que te dicte. Hagan una cápsula del tiempo de sus cosas favoritas y ábranlo el próximo enero. Hagan tarjetas con preguntas y respuestas de la familia y luego jueguen maratón. Hagan concursos de adivinanzas. Cocinen cupcakes y que todo lo hagan los pequeños. Planen sus próximas vacaciones familiares. Enséñales a coser. Hagan un video de ejercicios. Reorganicen los muebles en su habitación. Preparen chocolate caliente y pónganle bombones, crema batida, mentas, chispas y todo lo que se les ocurra. Hagan un bebedero y comedero para los pájaros y vean como poco a poco se acercan. Cocinen pizzas pequeñas. Usen tortillas de harina, salsa de tomate, queso y los ingredientes que deseen. Calienten hasta que se derrita el queso. Hagan una obra de teatro. Preparen paletas heladas de muchos sabores. Cuenten que es lo que más les gusta soñar por las noches. Usen maquillaje para un cambio de imagen, se van a reír mucho. Busquen e impriman páginas para colorear en Internet. Hacer una piñata con una caja de cartón. Monten un campamento en la sala, con bolsas de dormir, tienda de campaña y todo. Jueguen al doctor. Jueguen a que son momias con papel de baño. Practique un simulacro de incendio o temblor. ¿Cuál es su plan y su lugar de reunión? Lancen una pelota pequeña dentro de un bote de basura. Inventen sus propios tiros rodando en el sillón, rebotando tres veces, de espaldas, etcétera. Pongan lápiz labial sobre los labios de las pequeñas y pídales que hagan un beso de San Valentín en una hoja para papá o los abuelos. Lean un libro y actúen la historia. Jueguen al boliche. Los calcetines o rollos de papel higiénico pueden ser los pinos. Rueden una pelota sobre ellos. Hagan burbujas en el baño con shampoo. Jueguen al supermercado con productos de su despensa y sus bolsas de plástico. Tomen un baño y jueguen con sus juguetes. Hagan los deberes del hogar. No es lo que más les va a gustar, pero es algo que deberán aprender.

