¿Cuándo es el momento justo para emprender?

Te aseguro que todo emprendedor se ha roto la cabeza con esta pregunta. “¿Estoy lo suficientemente preparado?”, “¿me arriesgo ahora o me espero a que sea el momento justo para lanzar mi proyecto?”.

La realidad es que no hay un momento justo para emprender. Lo que hay son ventanas de oportunidad, y algunas variables que nos permitirán estar mejor preparados para aprovecharlas. “Cuando lanzas una idea que no está muy estructurada corres el riesgo de desaprovechar el momento. Pero si eres miedoso y quieres tener todo perfectamente controlado, también puedes dejarlo pasar”, explica Gabriela Bengochea Marín, directora de la Incubadora de Negocios de la Universidad Tecnológica de México.

“Equivócate rápido, equivócate pronto”

Emprender es una carrera en el tiempo: si tienes una idea innovadora y tardas demasiado en ponerla a prueba, alguien más lo hará. Pero eso no quiere decir que no debas tener una preparación mínima o buscar la mentoría de un experto. “Supongamos que tienes una gran idea, pero sales demasiado pronto y no tienes las herramientas para enfrentar las necesidades del mercado. Lo más probable es que no cubras la demanda y que como consecuencia pierdas confiabilidad como empresa. Esto puede derivar en un fracaso empresarial”, explica la experta.

Entonces, ¿qué hacer?

De acuerdo con Gabriela, la clave está en la observación. “El proceso es simple y está bien documentado. Consiste en generar tu hipótesis, ponerla a prueba en el mundo real y observar con cuidado lo que sucede. Con base en esto, en si tiene una buena aceptación o no, puedes comenzar a generar tu estructura de negocios”. Se trata, ni más ni menos, de un método científico de prueba y error.

Alexander Osterwalder, teórico y emprendedor sueco, opina que pasamos demasiado tiempo desarrollando un plan de negocios, y que ninguno sobrevive al primer contacto con el cliente. Tal es la razón de ser de su famoso Business Model Canvas, un modelo de negocio que se enfoca en la validación de la gente y no tanto en la planeación. “La idea es confirmar tu hipótesis con los consumidores reales; solo ellos te pueden decir si les interesaría o no comprar tu producto. Esto te permitirá, además, dimensionar el mercado y detectar oportunidades. Si lo haces al revés, planeando hasta el último detalle y esperando que todo funcione de maravilla con un lanzamiento masivo, corres el riesgo de perder mucho tiempo, dinero, y de quemar tu plan de negocios”, comparte Gabriela.

Prepararse bien SÍ importa (y mucho)

¿Te preguntas si realmente tienes que estar bien preparado para que te vaya bien en los negocios? La respuesta es un rotundo “sí”. Ningún emprendedor tiene éxito como resultado de la buena suerte. “Claro que hay vendedores natos, pero pueden potenciar muchísimo sus habilidades si se entrenan. Michael Jordan tenía talento, pero no sería el más grande jugador de baloncesto de todos los tiempos si no hubiera recibido entrenamiento.

¿Qué opciones hay para prepararse? “Un camino es trabajar en una empresa para adquirir experiencia y hacer contactos. Otra alternativa, y una muy frecuentada por los emprendedores jóvenes sin trayectoria profesional, es acercarse a personas que los puedan guiar, como mentores o una incubadora de negocios”, explica Bengochea. Las incubadoras no tienen una varita mágica para que los negocios funcionen, pero sí cuentan con gente preparada que ofrece asesoría para disminuir el riesgo del fracaso.

Entonces, ¿qué tanto conviene prepararse para salir al “mundo real”?

Para saber si estás listo para probar tu producto o servicio en el mercado, puedes preguntarte lo siguiente:

“¿Estoy lo suficientemente motivado?”

Una gran idea de negocio no llegará a buen puerto si no es impulsada por un emprendedor motivado. “Emprender implica perseverar, aprender a levantarse de las caídas y tener resistencia a la frustración, pues difícilmente obtendrás resultados de manera inmediata. Implica aprender a vivir en la incertidumbre, y para ello se necesita pasión”, puntualiza la experta. Los hermanos Wright, que crearon el primer vuelo a motor, no eran dueños más que de una bicicleta. Intentaron hacer volar un artefacto hasta que, un buen día, después de muchos intentos y fracasos, lo consiguieron. Al mismo tiempo, un investigador con muchísimo dinero buscaba conseguir el mismo objetivo, pero desistió cuando se dio cuenta de que lo que deseaba era ‘imposible’.

“¿Existe una oportunidad para que mi negocio prospere?”

“Si tú quieres vender algo, pero la gente no lo entiende o no está dispuesta a pagar por ello, entonces no tienes un negocio”, explica Bengochea. Como emprendedores, nuestro papel es resolver una necesidad del mercado ofreciendo un valor añadido.La oportunidad de mercado existe cuando se genera una solución que pueda ser aceptada.Tomemos el caso de Little Miss Matched, una empresa estadounidense que comenzó en 2004 como una línea de calcetines. Marcas de calcetines en el mercado hay muchas, pero estas emprendedoras ofrecieron algo diferente: una línea completamente fuera de lo común, con paquetes de 3 calcetines distintos que pudieran combinarse para expresar una personalidad atrevida y divertida. 15 años después, la compañía cuenta con una línea de ropa y accesorios para niñas que se vende en 7 países.

“¿Cuento con los recursos suficientes para llevar a cabo mi idea?”

Esto incluye tanto el llamado paquete tecnológico —las herramientas y los insumos requeridos para llevar a cabo un proyecto— como la gente; es decir, personas que tengan el conocimiento necesario para emprender, la capacidad de vincularse y que estén orientadas hacia los resultados.

Así que ya lo sabes. Si te sientas a esperar a que llegue el momento justo para emprender, tu idea no será más que eso: una bonita idea que nunca verá la luz. Así que pon manos a la obra: prepárate leyendo lo más que puedas, encuentra a un buen mentor y genera las condiciones adecuadas para aprovechar la primera oportunidad que esté a tu alcance. Recuerda: ¡el éxito se construye!

