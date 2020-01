Este rasgo esencial de liderazgo puede hacer que tus empleados den lo mejor de sí

Hay un gran malentendido en el que se cree que los líderes nacen, o que los profesionistas talentosos pueden decidir ser líderes y de la noche a la mañana hacerlo con gracias y excelencia. Claro que puede pasar esto de vez en cuando, pero para la mayoría de nosotros, el liderazgo nos requerirá arduo trabajo y refinamiento constante.

Algunas de las características de los grandes líderes son fáciles de identificar, y la mayoría de los líderes emergentes son lo suficientemente conscientes de ellas como para trabajar por tenerlas: rasgos como respeto y autoridad. Pero hay una característica en particular que suele pasarse por alto y que es fundamental para construir confianza y camaradería en tu equipo: transparencia.

Hay varias definiciones posibles de transparencia, así que antes de profundizar, aclararé lo que yo entiendo por “transparencia” relacionado con liderazgo. En este contexto, la transparencia es un grado de honestidad y apertura ejecutado de manera tan consistente que tus trabajadores confían en ti sin pensarlo. Y yéndonos más a futuro, este compromiso de transparencia suele ampliarse hacia el resto de la cultura laboral de la empresa, promoviendo una comunicación más honesta y amable entre los miembros de tu equipo.

Aunque la ética de la transparencia suele ser positiva y puede ser defendida como una cualidad superior, al final es su aplicación en el liderazgo lo que genera ciertos beneficios para el equipo entero.

Las relaciones pueden darse

Permitir una mayor transparencia en tu estilo de liderazgo suele abrirte a relaciones más significativas, tanto con tu equipo en general como con cada individuo en particular. Formar amistades con tus empleados no siempre es el plan más productivo porque puede distorsionar tu relación laboral, pero eso no implica que no puedas tener relaciones sociables sanas y de respeto mutuo con cada persona de tu equipo.

Ser transparente hace que la gente te vea como alguien a quien pueden acercarse, más como un humano y menos como un jefe robot. El resultado es un ambiente en el que las relaciones laborales positivas se dan de manera sencilla y duradera.

La gente confía más fácilmente en ti

La transparencia consistente es la forma más fácil de construir confianza, aunque requiere de mucho tiempo para lograrlo. A la larga, ser completamente abierto y honesto le dará a tus empleados un sentido poderoso de confianza, lo que los llevará a ser un equipo más unido en un ambiente laboral más sano. Esto te permitirá asignar tareas, dar retroalimentación crítica y ofrecer dirección a tu equipo y tus empleados respetarán y te seguirán de forma unánime.

Los problemas se solucionan más rápidamente

El liderazgo transparente permite a los empleados ser más honestos sobre sus puntos de vista individuales y ser más abiertos a la hora de expresarlos en un diálogo público. Cuanta más apertura y honestidad fomentes en el contexto de tu equipo, será más fácil para ellos trabajar juntos para lograr un objetivo común.

La gente está más dispuesta a trabajar en equipo

Asignar equipos cohesivamente es mucho más sencillo cuando eres honesto sobre los motivos para dicha asignación. Si pones a un empleado nuevo a trabajar con uno más experimentado, el primero podría sentir que no confías en su habilidad para hacer el trabajo solo. Si eres honesto y hablas sobre los motivos por los que creaste ese equipo (como fortalezas y debilidades complementarias que les permitirán hacer el trabajo mucho más fácilmente), esto hará que ambos empleados interactúen amablemente en su esfuerzo mutuo.

Fomentar una atmósfera de transparencia también promoverá la transparencia en todos los niveles. Los empleados se sentirán más cómodos a la hora de expresar sus opiniones, entregar su trabajo y mantener diálogos progresivos.

La gente trabaja más duro

Bajo el ala de un líder transparente, la gente se sentirá más satisfecha y como resultado, trabajarán más arduamente. E incluso si no trabajan más, por lo menos serán más productivos, y éste es el resultado que ningún liderazgo efectivo y transparente puede darse el lujo de ignorar.

Siendo más transparente

Hablar sobre los beneficios de la transparencia es muy fácil, pero lograr ese nivel de transparencia es mucho más complicado. Afortunadamente, hay una serie de estrategias útiles que puedes aprovechar para mejorar tu transparencia como líder y cultura así un ambiente laboral que premie la transparencia entre empleados:

Expresa abiertamente tus opiniones. Puede que esto se te dificulte, sobre todo a la hora de expresar lo que no te gusta, pero la honestidad es fundamental.

Haz que tus mensajes sean coherentes. Expresar dos ideas diferentes sobre el mismo tema a dos personas diferentes puede dañar tu credibilidad como líder transparente.

Cumple tus promesas. Si no puedes cumplir una promesa, no la hagas.

Escucha la retroalimentación de los demás. Incluso si no estás de acuerdo, hazles saber que aprecias la comunicación y la respetas.

El simple hecho de comprometerte con estas estrategias de forma ocasional no es suficiente. La clave para construir confianza duradera es la consistencia, y sólo a través de una ejecución consistente podrás ver los beneficios de la transparencia en tu equipo.

Fuente: Entrepreneur