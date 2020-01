Frases inspiradoras de grandes líderes y luchadores para motivarte

Las frases tienen el poder de inspirarte, motivarte y darte fuerza en los momentos en que más la necesitas. Aquí van citas que te impulsarán:

1. “He aprendido que las personas olvidarán lo que dices y lo que haces, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir” – Maya Angelou, poetiza estadounidense.

2. “Ya sea que pienses que puedes o que pienses que NO puedes, estás en lo correcto” – Henry Ford, empresario estadounidense.

3. “La perfección no puede lograrse, pero mientras perseguimos esta perfección podemos alcanzar la excelencia” – Vince Lombardi, entrenador estadounidense.

4. “La vida es 10 por ciento lo que me pasa y 90 por ciento cómo reacciono a ello” – Charles Swindoll, educador y predicador estadounidense.

5. “Si te enfocas en lo que sí tienes en la vida, siempre tendrás más. Si solo ves lo que no tienes, nada será suficiente” – Oprah Winfrey, presentadora estadounidense.

6. “Recuerda, nadie puede hacer que te sientas inferior sin tu consentimiento” – Eleanor Roosevelt, primera dama estadounidense.

7. “No puedo cambiar la dirección del viento, pero ajustar mis velas para llegar a mi destino”- James Dean, actor.

8. “Cree y ya estarás a mitad de camino” – Theodore Roosevelt, presidente estadounidense.

9. “Para manejarte a ti mismo debes usar tu cabeza; para manejar a otros, usa tu corazón” – Eleanor Roosevelt.

10. “Demasiados de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos”. Les Brown, orador profesional.

11. “Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las cosas que sí”- Mark Twain, escritor estadounidense.

12. “He fallado más de 9000 mil tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos y en 26 ocasiones pude hacer la canasta que ganara el partido y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y por esa razón he triunfado” – Michael Jordan, basquetbolista.

13. “No busques ser exitoso, sino a ser de valor para otros” – Albert Einstein, científico alemán.

14. “No soy un producto de mis circunstancias, soy un producto de mis decisiones” – Stephen Covey, empresario estadounidense.

15. “La forma más común en que las personas renuncian a su poder es pensar que no lo tienen” – Alice Walker, activista estadounidense.

16. “Lo más difícil es tomar la decisión de actuar, lo demás es pura tenacidad” – Amelia Earhart, pionera de la aviación.

17. “Es en los momentos de mayor oscuridad cuando nos enfocamos para ver la luz” – Aristóteles Onassis, millonario.

18. “No juzgues cada día por lo que cosechas, sino por las semillas que plantas” – Robert Louis Stevenson, escritor.

19. “La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces” – Steve Jobs, co-fundador de Apple.

20. “Cambia tu pensamiento y cambiarás al mundo” – Norman Vincent Peale, autor de “The Power of Positive Thinking”.

21. “La pregunta no es quién me va a dejar hacer algo; es quién se atreverá a detenerme” – Ayn Rand, novelista rusa.

22. “Si escuchas una voz que te dice ‘No sabes pintar’, entonces, por favor, pinta y esa voz será silenciada”- Vincent van Gogh, pintor holandés.

23. “Recuerda que a veces no obtener lo que quieres es una muestra de increíble buena suerte” – Dalai Lama, lider religioso.

24. “Con los años he aprendido que una vez que la mente se decide, el miedo disminuye”- Rosa Parks, activista estadounidense.

25. “¿Qué es el dinero? Un hombre es exitoso si en el tiempo entre despertar e irse a la cama hace lo que realmente quiere” – Bob Dylan, músico estadounidense.

26. “Si quieres elevarte a ti mismo, eleva a los demás” – Booker T. Washington, educador afroamericano.

27. “Las limitaciones solo viven en nuestra mente. Pero si usamos nuestra imaginación, las posibilidades se vuelven ilimitadas” – Jamie Paolinetti, atleta.

28. “Cuando una puerta a la felicidad se cierra, otras se abren, pero a veces pasamos tanto tiempo viendo la puerta que se cerró que no notamos las que se han abierto”- Helen Keller, activista estadounidense.

29. “Qué maravilloso es que nadie necesita esperar un segundo para empezar a mejorar al mundo” – Anne Frank, escritora y víctima del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial.

30. “Cuando tenía cinco años, mi madre me dijo que la felicidad es la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron que quería hacer cuando fuera grande. Yo escribí que ‘feliz’. Me dijeron que no había entendido la tarea y yo les dije que ellos no entendían la vida” – John Lennon, músico británico.

31. “La única persona que estás destinada a ser es la persona que te decidas ser” – Ralph Waldo Emerson, ensayista estadounidense.

32. “No podemos ayudar a todos, pero podemos auxiliar a alguien” – Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos.

Fuente: Entrepreneur