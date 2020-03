Frases que te ayudarán a ser un mejor líder

Puede ser su filosofía de vida, la cultura de su empresa, una enseñanza de niño o un simple pensamiento del momento. Estas frases te ayudarán a empoderar al líder que llevas dentro para hacer de él, un ejemplo a seguir.

Peter Economy, escritor de más de 70 libros de negocios y editor asociado en la revista Líder (en Nueva York), recapitula 20 frases inspiradoras que te empoderarán día con día. A continuación la lista del autor:

1. Ken Blanchard. Escritor estadounidense sobre temas de management, autor del libro “One Minute Manager”.

“Hoy en día, la clave para un liderazgo exitoso es la influencia, no la autoridad”.

2. Amelia Earhart. Aviadora estadounidense, reconocida por desafiar al género masculino en cada uno de sus vuelos e intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo.

“La manera más efectiva de hacerlo, es hacerlo”.

3. Andrew Carnegie. De origen escocés y gran empresario, trabajó en el Pennsylvania Railroad Company.

“No serás un gran líder si quieres hacer todo por ti mismo o sólo obtener el crédito de ello”.

4. Sheryl Sandberg. Directora operativa de Facebook.

“Hecho es mejor que perfecto”.

5. Steven Covey. Autor y conferencista exitoso. Escribió la famosa obra “Los siete hábitos de las personas altamente efectivas”.

“Los hechos tienen mayor impacto que lo que se dice”.

6. Robert Louis. Novelista, poeta y ensayista escocés.

“Guarda los temores para ti mismo, pero el coraje, ese compártelo con los demás”.

7. Jim Rohn. Empresario estadounidense, autor y orador motivacional.

“El desafío del liderazgo es ser fuerte, pero no grosero; ser amable, pero no débil, ser valiente, pero no intimidar; ser reflexivo, pero no perezoso; ser humilde, pero no tímido, sentirse orgulloso, pero no arrogante; tener humor, pero sin locura”.

8. Oprah Winfrey. Productora, actriz, empresaria, filántropa y crítica de libros estadounidenses.

“Olvídate de la vía rápida. Si realmente quieres volar, simplemente aprovecha el poder de tu pasión”.

9. Edith Wharton. Escritora y diseñadora estadounidense

“Hay dos maneras de dar luz: ser la vela o el espejo que la refleja”.

10. John Maxwell. Autor y escritor motivacional, algunas de sus obras están en la lista de best sellers del New York Times.

“Atiende a la gente que ellos atenderán a tu empresa”.

11. Ayn Rand. Filósofa y escritora estadounidense, entre sus obras se encuentran “El manantial” y “La rebelión de Atlas”.

“La pregunta no es quién va a dejarme, la pregunta es quién va a detenerme”.

12. Sam Walton. Empresario fundador de las tiendas Wal-Mart y Sam’s.

“Los líderes sobresalen por la manera de aumentar el autoestima de su personal. Si las personas creen en sí mismas, es increíble todo lo que pueden lograr”.

13. Steve Jobs. Ex CEO de Apple e inventor del iPhone.

“Mi trabajo no es ser agradable con la gente. Mi trabajo es tomar a estas grandes personas y empujarlas a ser mejores”.

14. Indra Nooyi. Actual presidenta y Directora Ejecutiva de PepsiCo.

“Como líder, soy dura conmigo misma y mis estándares son muy altos. Sin embargo, soy muy cariñosa, porque quiero que la gente tenga éxito en lo que está haciendo, para que algún día puedan aspirar a ser como yo”.

15. Seth Godin. Experto en temas de marketing empresarial.

“El liderazgo es el arte de dar a la gente una plataforma para la ejecución de ideas que funcionan”.

16. Max DePree. Fundador de la empresa Herman Miller.

“La primera responsabilidad de un líder es definir las metas. La última es dar las gracias”.

17. Eleanor Roosevelt. Primera Dama estadounidense y esposa del ex presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Reconocida por ser activista de los derechos humanos y feminista.

“Para manejar, se necesita usar la cabeza, para manejar a otros, se necesita corazón”.

18. Warren Bennis. Presidente Fundador del Instituto de Liderazgo de la Universidad de California, autor y consultor organizacional.

“El liderazgo es la capacidad de traducir la visión en realidad”.

19. Alimirante Grace Murray Hooper. Pionera del mundo de la computación, una de las primeras mujeres reconocidas en el sector.

“Tú dominas cosas, pero lideras gente”.

20. Alan Kay. Conocido por sus trabajos pioneros en la programación orientada a objetos y el diseño de sistemas de interfaz gráfica de usuario.

“La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo”.

Fuente: Entrepreneur