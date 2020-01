La identidad corporativa y cómo diseñar una para tu negocio

Laidentidad corporativa se refiere al ADN de una empresa y debe responder a las siguientes preguntas sobre tu negocio: ¿Cómo me llamo?, ¿Cómo soy? y ¿Cómo quiero ser recordado? Por decirlo de otra manera, se trata de la esencia del negocio. Esto va más allá de su imagen corporativa y de los elementos visuales (como el logo o los colores de la marca), pues el diseño de la identidad corporativa cubre aspectos más intangibles como los valores, los principios y la forma en que estos son expresados por todos los miembros de la compañía.

1. ¿Por qué es importante un buen diseño de identidad corporativa?

En un mundo altamente competitivo, todas las empresas necesitan ser visibles y sobre todo reconocidas. La identidad corporativa será clave determinante de cada campaña que se realice pues encaminará las estrategias de comunicación en una sola dirección. Crear un buen diseño de identidad corporativa tiene el propósito no sólo de destacar ante la competencia si no también dejar en claro a la audiencia quién es tu negocio, qué hace y para quiénes trabaja. Crear una identidad corporativa no solo debe centrarse en lo visual, sí no en dejar marca como empresa proyectando algo más que un ícono o eslogan bonito.

2. Relación de la imagen corporativa con la identidad corporativa

Aunque pareciera que son la misma cosa, pero la realidad es que aunque están ligadas, la imagen corporativa se centra en la parte visual de una marca y la identidad en los valores que un negocio quiere comunicar en todos sus mensajes

3. ¿Por qué el diseño de la identidad corporativa es importante para cualquier negocio?

La identidad corporativa le otorga una personalidad única a la empresa y es lo que la diferenciará de su competencia e incluso de otras compañías, aunque no sean de su giro comercial. Además, todo lo que se emplea para desarrollar el diseño de la identidad corporativa afianzará la personalidad de la firma.

4. ¿Cómo crear el diseño de la identidad corporativa correcta para tu empresa?

La identidad corporativa no es algo sencillo de crear, ya que esta debe de ir acorde a los objetivos de la empresa, tener identificado a su público meta, y tener en claro qué imagen quiere transmitirle a sus compradores.

Algunos puntos clave para el diseño de la identidad corporativa son:

El nombre de la empresa: Momento decisivo en el que se tendrá que elegir como se dará a conocer nuestra empresa.

Momento decisivo en el que se tendrá que elegir como se dará a conocer nuestra empresa. La filosofía de la empresa: Algo corto, pero conciso y claro que contenga el mensaje que tu negocio quiere transmitir a la sociedad.

Algo corto, pero conciso y claro que contenga el mensaje que tu negocio quiere transmitir a la sociedad. Logotipo: Este elemento visual es algo muy importante pues es un símbolo que tendrá que ser capaz de representar a tu empresa en todos los sentidos. En pocas palabras es la imagen visual de tu negocio y deberás elegirlo con mucho detenimiento. El diseño y los colores tienen que ir acorde a lo que tú quieres transmitir sobre tu empresa, debe ir acorde a los objetivos de la empresa.

Este elemento visual es algo muy importante pues es un símbolo que tendrá que ser capaz de representar a tu empresa en todos los sentidos. En pocas palabras es la imagen visual de tu negocio y deberás elegirlo con mucho detenimiento. El diseño y los colores tienen que ir acorde a lo que tú quieres transmitir sobre tu empresa, debe ir acorde a los objetivos de la empresa. Estilo de comunicación: Para tener un diseño de identidad corporativa completo, también hay que elegir un estilo de comunicación adecuado y sobre todo acorde al entorno corporativo de la empresa.

5. ¿Cómo identificar un buen diseño de identidad corporativa?

Será aquella que como espectadores recordemos y comprendamos, en la que se represente la actividad de la compañía y en la cual la estética vaya acorde al objetivo de la empresa. También la que esté abierta a posibles cambios ya que lo que define mejor a una buena identidad corporativa es la perduración y la sobrevivencia a las nuevas tendencias. Aquella que se adapte a los cambios de su audiencia y que incluso rompa fronteras, será la que represente a una compañía capaz de generar empatía fidelidad en su audiencia.

¡Ahora ya sabes lo esencial para crear una identidad corporativa acertada!

Fuente: Entrepreneur