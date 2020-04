Los 3 pasos necesarios para alcanzar el éxito

¿Qué se necesita realmente para ser exitoso? Creo tener la respuesta.

He trabajado por más de 14 años enseñando a personas a llevar sus ideas al mercado. En mi experiencia he identificado cuáles son las rutas más comunes que toma el triunfo. En esencia, llegar a la cima se basa en la habilidad de diseccionar un problema para obtener una solución eficiente.

Estos son los tres pasos que para mí son más en los caminos al éxito.

1. Entiende cuáles son las reglas del juego

Para convertirte en un experto en un tema primero tienes que estudiarlo. ¿Cómo funciona tu sector o industria? ¿Quiénes son los personajes importantes? ¿Qué ha pasado antes? ¿Por qué fracasan las personas? ¿Qué se considera innovador?

Estás en la misión de recabar información. Busca en todos lados datos de la industria que te interesa. Los mejores consejos vienen de las personas que ya hicieron lo que tratas de conseguir. Ellas pueden ayudarte a entender el estado del mercado y qué se necesita para innovar.

Muchas personas se saltan este paso. Empiezan a experimentar con nuevos proyectos sin entender las verdaderas necesidades de su público. Puede que creas saber qué se necesita para lanzar un negocio, pero no estarás realmente preparado hasta que conozcas perfectamente tu sector. ¡Ya no hay excusas para no prepararte! El internet ha facilitado muchísimo este punto. Puede que descubras que el mercado que te interesa no es tan grande como esperabas o que se está moviendo en una nueva dirección. Necesitas saber cuánto puedas.

Es normal ser ingenuo cuando se empieza. De hecho, a veces tener una perspectiva fresca puede ser beneficioso. Pero si no te tomas el tiempo para entender cuáles son los retos que puedes enfrentar al principio de tu empresa, no estarás listo para los grandes obstáculos que lleguen en el futuro.

2. Encuentra la oportunidad

Cuando empieces un negocio, debes tratar de identificar los huecos que hay en el mercado. ¿Hay algún problema que necesite solución? ¿Dónde hay lugar para mejoras? ¿Qué hace falta en el sector?

Después pregúntate si eres capaz de resolver estas cuestiones con tu idea. ¿Hay oportunidad para que tu producto o servicio no solo entre en el mercado, sino que sobresalga?

Puede que en este punto decidas que necesitas más información antes de lanzarte a emprender. Es posible que debas tomar una clase o encontrar un mentor. No es suficiente querer ser exitoso y comprometerte a trabajar duro para lograrlo. Debes trabajar de manera inteligente.

3. Elabora un plan de acción

Ya tienes toda la información crítica que necesitas para triunfar. Ahora, ¿qué tienes que hacer para hacerlo? Respuesta: tener un plan de acción. Haz un mapa de cómo vas a llegar del punto A (donde estás) al punto B. Tu estrategia puede modificarse con el tiempo, pero necesitas tener al menos una idea general de lo que quieres hacer o perderás la brújula.

La mejor manera de alcanzar el éxito es entender qué se necesita para triunfar, identificar oportunidades de tu mercado y finalmente, formar una estrategia basada en lo que has aprendido y las fortalezas que tienes. No tienes que reinventar la rueda, pero sí debes encontrar qué te hace único.

Fuente: Entrepreneur