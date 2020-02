Amazon abre su primera gran tienda sin cajeros

Amazon está abriendo otra tienda “Go” sin cajero, pero esta es diferente.

De acuerdo con Reuters, la nueva tienda está ubicada en el Capitolio de Seattle, pero difiere de las tiendas Go existentes en dos sentidos. El primero está en el nombre, ya que se llama Amazon Go Grocery. El segundo es el tamaño, ya que es aproximadamente cuatro veces más grande que la primera ubicación de Amazon Go, que se abrió a principios de 2018, lo que le permite almacenar una variedad mucho más amplia de productos.

Las diferencias se deben a que Amazon apunta a un tipo diferente de consumidor. Por lo general, las tiendas Go se han ubicado y abastecido para atender al empleado de oficina que quiere ir rápidamente a comprar un puñado de productos o almorzar. Esta nueva tienda Go Grocery está dirigida a consumidores del “vecindario residencial” y es un intento de lograr que más personas seleccionen Amazon para su tienda de comestibles semanal en lugar de solo pequeñas compras cuando están en el trabajo.

Dilip Kumar, vicepresidente de tecnología y venta minorista física de Amazon, dice que uno de los desafíos de una tienda más grande cambiar la forma en la que compran los clientes. Por ejemplo, hay más interacción con productos como la fruta, que regularmente se recoge, se analiza y luego se vuelve a colocar. Las cámaras y la tecnología de la tienda deben lidiar con eso y detectar cuándo los artículos se vuelven a colocar en el estante.

Según información de The Verge, Amazon está tratando esta nueva tienda Go Grocery de manera diferente a las tiendas Go, y Kumar dice: “Esta no es una tienda Amazon Go más grande. Es un formato separado. Trabajamos hacia atrás desde lo que constituye una tienda de comestibles del vecindario … Tenemos una sección para alimentos para mascotas, artículos para el hogar, salud y cuidado personal, cuidado bucal, cuidado de la piel “.

Aunque la tienda es mucho más grande y ofrece una mayor selección de productos que incluyen artículos de Whole Foods, las mismas comodidades de Amazon Go permanecen. No hay cajeros, los clientes simplemente usan la aplicación Amazon Go en su teléfono para ingresar a la tienda y comprar. Cuando se van, el pago se calcula automáticamente y se carga a su cuenta.

Cualquiera que elija usar esta nueva tienda Go Grocery debería considerarse como parte de un experimento más amplio que eventualmente podría llevar a la aparición de la primera tienda sin cajero del tamaño de un supermercado. Eso supone que la tecnología de Amazon puede funcionar a una escala tan grande y que los consumidores vuelven a comprar más.

