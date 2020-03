El Kennedy Space Center Visitor Complex cierra temporalmente debido a la amenaza de COVID-19

Como una medida de extrema precaución, y priorizando el bienestar de los visitantes y miembros del equipo del Complejo, el Kennedy Space Center Visitor Complex cerrará temporalmente a partir del lunes 16 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso. Durante este cierre, no se permitirá la entrada a las instalaciones del Complejo de visitantes.

Como siempre, la salud y seguridad de los trabajadores y visitantes es la máxima prioridad para el Kennedy Space Center Visitor Complex. El objetivo del cierre también es mitigar la propagación del virus.

Cuando se hizo evidente que la enfermedad por coronavirus representaba un problema de salud para el público, el Kennedy Space Center Visitor Complex mejoró la disponibilidad de gel antibacterial en todo el parque. Además, desde entonces, también se incrementaron los procedimientos de limpieza de rutina de las superficies que se tocan con frecuencia en las oficinas y en las estaciones de trabajo, mostradores, pomos de las puertas y taquillas.

Los líderes continuarán monitoreando la situación y cuando se considere seguro que los visitantes regresen, toda la instalación se limpiará y desinfectará antes de volver a abrir. Esto incluirá autobuses del Kennedy Space Center Tour, todas las atracciones, restaurantes y teatros en el campus principal y en el Apollo / Saturn V Center.

Se reembolsará el dinero de los boletos de admisión diaria con fecha específica, que se vendieron para las fechas en que permanezca cerrado el complejo. Los boletos de admisión diaria no vencidos seguirán siendo válidos para su uso. Los programas privados, como ATX, Overnight Adventures, Special Interest Bus Tours y Dine With An Astronaut se cancelarán y los reembolsos se emitirán automáticamente para las actividades programadas en estos días. Durante este cierre temporal, el Departamento de Reservas tampoco estará disponible. Para completar una reserva para una fecha futura, visite el sitio web en KennedySpaceCenter.com.

Para ayudar a proteger contra la propagación del coronavirus (COVID-19) y ayudar a garantizar la seguridad de los visitantes y los empleados, se han tomado y se seguirán tomando medidas para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus según la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La administración del Kennedy Space Center Visitor Complex continúa trabajando en estrecha colaboración con expertos locales, estatales y federales en este tema para garantizar que están al día sobre la situación a medida que evoluciona.