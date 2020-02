Nintendo está abriendo salas de espera en aeropuertos de Estados Unidos donde podrás jugar con el Switch

Mientras Sony y Microsoft preparan sus campañas de marketing para Xbox Series X y PlayStation 5, Nintendo desea asegurarse de que nadie se olvide del Switch. La compañía japonesa ha decidido que una forma de hacerlo es centrándose en los aeropuertos de Estados Unidos.

Como informa BusinessWire, Nintendo está configurando una serie de salones emergentes de Nintendo Switch On The Go en un puñado de aeropuertos. Cada sala emergente incluirá asientos con acceso a puertos de carga, así como la oportunidad de pasar tiempo jugando demos de juegos en Nintendo Switch o Switch Lite. También habrá televisores configurados para jugar en modo TV. Los títulos que se podrán jugar en las salas emergentes serán The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario Party y Tetris 99.