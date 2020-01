Seven-Eleven cancela franquicia de un hombre que no abrió en Año Nuevo

Tal vez no lo sepas, pero enJapónlas tiendas Seven-Elevenson una industria totalmente diferente a la que experimentamos los latinoamericanos. Puedes encontrar comida altamente variada y servicios muy especializados. Sin embargo, también se toma muy en serio elservicio al cliente.

Según el New York Times, Seven-Eleven Japan Co. informó esta semana que rescindirá el contrato de una tienda en el oeste del país porque no abrió todo el día de Año Nuevo y con eso violó la política de operación 24/7 de la cadena.

Mitoshi Matsumoto, de 58 años, quien administra su tienda en Higashiosaka, recibió la notificación este fin de semana debido a las quejas de los clientes que recibió la franquicia.

El sitio Kyodo News indicó que Matsumoto aseveró estar considerando presentar una demanda contra la compañía. Por el momento la cadena ha dejado de surtir la tienda del operario.

El conflicto de Matsumoto y Seven-Eleven Japan llega en un momento en el que el gobierno nipón realiza una encuesta nacional sobre las condiciones laborales en la industria de las tiendas de conveniencia ante las crecientes quejas de varios operadores de la franquicia.

