22 años sin “la Voz”

Un 14 de mayo de 1998, a los 82 años, murió en Los Ángeles el cantante y actor Frank Sinatra, una de las figuras más importantes de la escena en el siglo XX.

Redacción Perspectiva

“Solo vives una vez, pero si juegas bien tus cartas, una vez es suficiente”

De las famosas frases de Sinatra, seguramente está es una de las más acertadas para recordar la fecha en que el trascendental artista partió de la tierra para convertirse en leyenda.

El 14 de mayo de 1998, Frank Sinatra, muere en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, a la edad de 82 años, el cantante y actor Frank Sinatra, considerado una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX. Actuó en 55 películas y ganó tres Premios Óscar y doce Grammy, entre otros galardones.

Recordado como uno de los más grandes iconos de la cultura estadounidense del siglo XX.

Frank Sinatra, fue una figura que destacó no solo por su inigualable voz, que le daría el sobrenombre con el que miles alrededor del mundo lo reconocerían “la Voz”, también era conocido como “Blue Eyes”, por sus profundos ojos azules.

Francis Albert Sinatra, nació el 12 de diciembre del año 1915 en el seno de una humilde familia residente en Hoboken, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Hijo de padres italianos, la vida de Frank, estuvo rodeada de una intensa mezcla de culturas que le darían una visión única de la vida en Estados Unidos, a mediados del siglo XX.

La época de Sinatra, fue única para el país americano, durante estos años se reafirmó la construcción de la identidad actual del pueblo estadounidense. A través de la producción de figuras públicas que se daban a conocer por medio de la televisión y el radio.

Fue un momento de contrastes, donde nacerían estrellas de la música, cine, arte, activistas, políticos. Y porque no decirlo, también fue la época de los gangsters y las mafias.

Este tiempo marcó a Sinatra, desde el inicio de su carrera. Es el “Crooners” más reconocido y polémico. Su primer álbum individual fue “La Voz de Frank Sinatra” producido en 1946. Sin duda una creación icónica que lo llevaría al estrellato.

Era uno de los más queridos “Bobby Soxers”, una especie de tribu social de adolescentes seguidores del pop.

La leyenda, hizo amistad con tantas personalidades como pudo. Fue conocido por mantener una estrecha simpatía con los más reconocidos mafiosos. Sinatra nunca ocultó que pertenecía al grupos más exclusivos de la mafia. Aunque nunca logró comprobarse del todo que el artista estuviera implicado en negocios ilícitos.

En 1941, incursionó en el cine con la película musical “Las Vegas Nights” (1941), un film dirigido por Ralph Murphy. Frank Sinatra participó en muchas de las películas más famosas de la época.

Incursionó en la industria discográfica, creando su propio sello “Reprise Records”, en 1961. Se retiró de forma abrupta a los 56 años, en 1971. Sin embargo continúo las giras en 1973 hasta la fecha de su muerte en mayo de 1998.

Romance

Fue un hombre apasionado y tremendamente enamoradizo. Se casó cuatro veces con mujeres mundialmente conocidas.

Se casó con Nancy Barbato, Ava Gardner, Mia Farrow y Barbara Marx, quien permaneció con él hasta su muerte. Siempre dijo que Gardner, fue su gran amor, una fugaz historia de celos marcaría a los dos consentidos de Hollywood.

Tuvo tres hijos: Nancy Sinatra (cantante de pop), actor Frank Sinatra Jr., y su hija menor Christina.

Inolvidable, atrevido y controversial artista, Frank sigue presente en sus canciones y películas.

“Me gustaría ser recordado como un hombre que pasó un tiempo maravilloso viviendo la vida, un hombre que tenía buenos amigos, buena familia, y no creo que pueda pedir más que eso, en realidad” Sinatra.

Canciones que marcaron la historia

Te dejamos una pequeña lista de canciones icónicas de “la Voz”

«My way»

«Strangers in the Night»

«Somethin’ Stupid»

«Fly me to the moon»

«New York, New York»

Cada una fue un éxito indiscutible y con tan solo leer el título de cualquiera de estas grandes canciones, nos hace querer volver a escucharlas en la gran voz de Sinatra.