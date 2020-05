Hoy se conmemora el Día Internacional de Star Wars

¿Sabe usted que hace 41 años un titular de la prensa británica felicitó a Margaret Thatchet con la frase “Que la fuerza te acompañe”? Esto sucedió un 4 de mayo de 1979, lo que dio origen a la celebración de Star Wars.

Redacción Perspectiva

Millones de fans de la saga de George Lucas en el mundo conmemoran una de las creaciones cinematográficas más exitosas de la industria. Muchos aprovechan para ver de nuevo algunas de las películas de la Guerra de las Galaxias que han marcado a varias generaciones.

El Día de Star Wars tiene su origen en una felicitación a Margaret Thatcher publicada en un diario británico que decía “May the 4th be with you, Maggie” que en inglés se pronuncia de forma muy similar a “May the force be with you” o “Que la fuerza te acompañe”, famosa frase jedi de la saga. Esta curiosa coincidencia dio origen a la celebración que se extendió en todo el mundo para conmemorar a Star Wars.

En el marco de la celebración, Disney+ colocará en la plataforma las nueve películas del universo de George Lucas a partir del 4 de mayo. Ideal para celebrar con una maratónica de la saga.