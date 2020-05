Let it be, 50 años del disco más nostálgico de The Beatles

A medio siglo del estreno Let it be, último álbum de The Beatles, Alejandro Ortíz, vocalista de la banda tributo Los Bichos (Lovely Fans Tribute Band) comparte con Perspectiva lo que este disco representa para los fans del cuarteto de Liverpool.

María Renée Saravia

Let it be (déjalo ser), título del último albúm de la banda británica que fue lanzado al mercado el 8 de mayo de 1970. Una frase que expresa libertad pero también esperanza, fue justamente eso lo que nos obsequian los cuatro de Liverpool a lo largo de los 13 discos que grabaron.

Hablar de The Beatles es referirse a un icono de la música que marcó un antes y un después en la historia. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison son los aclamados Beatles.

Según Alejandro Ortíz, vocalista de la banda tributo Los Bichos (Lovely Fans Tribute Band), Let it be significa mucho para los fanáticos porque cada álbum de The Beatles es una etapa del grupo.

Ortiz refiere “el mismo Lennon dijo que cada disco refleja cómo fueron creciendo dentro de la banda. Cuando llegó este álbum se sentía ya el final. Al escuchar el disco puede sentirse el conflicto de la agrupación en algunas de las canciones del disco”.

“Es un disco nostálgico, es el final de una era. Ese es el significado del disco para los fanáticos del cuarteto” dice el vocalista de Los Bichos.

Los Bichos (Lovely Fans Tribute Band), en diversas ocasiones han celebrado con conciertos los aniversarios de los álbumes de los cuatro grandes de Liverpool.

Sin embargo, en esta oportunidad no fue posible disfrutar de algunas versiones que la banda tributo interpreta de las canciones de este genial disco porque las circunstancias que nos llevan a permanecer en casa impiden una celebración como merecían los cincuenta años del álbum.

La banda tributo guatemalteca, ha tenido que adaptarse a las medidas de aislamiento pero eso no significa que dejen de interpretar las canciones del grupo que ha marcado sus vidas. De acuerdo con Ortíz, el grupo ha realizado ensayos virtuales.

Asimismo la banda ha compartido el resultado de sus ensayos con sus seguidores para que no se pierdan la oportunidad de seguir disfrutando de las versiones de las canciones emblemáticas del Cuarteto británico.

El cuarteto guatemalteco está integrado por René Hernández guitarra líder; Gerby Valladi baterista y voces; Kierk Orochena bajista; Alejandro Ortíz, guitarra, voz principal y piano.

Los Bichos han dejado en pausa proyectos que prometen complacer a los fanáticos de The Beatles, que esperan retomar en cuanto superemos la crisis sanitaria por el COVID-19 que afecta al mundo.

Tiene planificado realizar una serie de conciertos sinfónicos con la Orquesta Nacional en la ciudad de Guatemala y otros departamentos. Y un musical de Across the Universe que podría aplazarse para el otro año.

Algunas de las particularidades del álbum Let it be

El disco no fue el último en ser grabado, sin embargo se considera así porque fue el último en salir al mercado. Durante la grabación de Let it be, se dieron algunas inconformidades especialmente de McCartney que no estaba del todo seguro de algunos arreglos de las canciones.

En el periodo de post producción de Let it be, se grabó Abbey Road que finalmente saldría antes que Let it be por los retrasos en los detalles finales. Para que no se traslaparan los lanzamientos se aplazó aún más el lanzamiento de Let it be.

Por cierto a Paul no le gustó como quedaron asi, pero ya estaban presionados por el tiempo y tuvieron que lanzarlas así. Across the universe y The long a winding road fueron dos canciones que no le gusto a McCartney como quedaron, indica el integrante de Los Bichos.

La canción Let it be, que da el nombre al disco tiene tres versiones grabadas por el cuarteto. Cada versión presenta distintos solos de guitarra interpretados por Harrison y en una de las versiones se aprecia un solo de teclado interpretado por Billy Preston.

Let it be, es no solo la canción más reconocida del álbum sino la favorita de muchos. Así lo expresa Ortíz al referir que es su preferida del disco.

Otra particularidad del disco es la creación de la canción Get Back. Una de las pocas piezas que comparten coautoría con un músico ajeno a la banda. Considerado por muchos el Quinto Beatle, Billy Preston compuso Get Back junto a Lennon y McCartney.

Preston participó activamente en la grabación de Let It Be y en las canciones “I Want You (She’s So Heavy)” y “Something”, de Abbey Road. El Quinto Beatles, toco en el último concierto y ayudó a disipar la atención que existía entre los integrantes del grupo al ser un músico neutral y comprometido con la creación del disco.

Durante la grabación del disco Let it be, se llevó a cabo el histórico concierto del Apple Corps (1969) que sería el último de la agrupación. Asimismo muchas de las canciones interpretadas en este emblemático concierto eran inéditas y posteriormente serían incluidas en Let it be.