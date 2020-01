 Louis Vuitton, presenta un divertido balón de Voleibol por 2,690 dólares

La firma de lujo no deja de innovar en cada uno de los productos y colecciones que lanza, esta vez no se quedó atrás y en la nueva colección de Louis Vuitton, Monogram Giant podemos encontrar un increíble balón de voleibol «Monogram Giant VolleyBall» que te será muy útil cuando salgas de vacaciones o bien, si eres un coleccionista de la marca no puedes quedarte sin esta divertida pieza.

Esta pelota está confeccionada en piel, lona y algodón, además, presenta un patchwork de paneles que reinterpretan ingeniosamente el emblemático motivo Monogram en diferentes tamaños y colores como rosa, lila, naranja y blanco.

El precio es de $2650 dólares y además del balón, incluye una bolsa de red a la medida para llevarla cómodamente a donde quieras, ésta también tiene un diseño en colores pop.

Si quieres el kit completo para disfrutar de un juego de voleibol en la playa, puedes adquirir una toalla con el logotipo Louis Vuitton Paris por solo $560 dólares, está disponible en color lila y el clásico marrón.

Hay que recordar que no es la primera vez que Louis Vuitton presenta productos deportivos, hace poco salió a la venta el set de Ping-Pong James hecho de madera, lona y cuero que consta de dos raquetas profesionales de ping-pong, cuatro pelotas y una funda. La funda es de cuero y cuenta con el clásico diseño Monogram Eclipse de la marca.

Si te gusta jugar tenis de mesa adquiere este set por $2210 dólares.

Aprovechemos que Louis Vuitton está entrando en el ámbito del lifestyle y puede ofrecernos estos diseños de lujo. Así que, ¡no puedes quedarte sin este increíble balón de voleibol!

Fuente: Robb Report