Acisclo Valladares solicita asilo político a Colombia

Por Redacción Perspectiva

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó al Ministerio Público (MP) que el exministro de Economía, Acisclo Valladares, solicitó al gobierno de Colombia asilo político.

Valladares, exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales, tiene orden de captura desde el pasado 16 de enero, por el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero.

Más de 15 declaraciones testimoniales, información bancaria y múltiples evidencias sustentan la acusación del exfuncionarios. Las evidencias son provenientes de otros casos adelantados, entre estos Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud.

Según las investigaciones realizadas, entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, mediante sociedades vinculadas al funcionario se recibieron diversas transferencias que suman US $7 millones 297 mil 650. En ese entonces Valladares manejó las acciones de las sociedades off shore Tessant Inc., Ranger Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., con sede en Panamá, nutridas con recursos ilícitos y relacionadas con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.