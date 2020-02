Activistas contra la corrupción se oponen a ley que fiscalizaría a ONG´s

Hoy por la tarde, Acción Ciudadana (AC), presentó un recurso de amparo contra la iniciativa 5257, comenta Manfredo Marroquín, socio fundador de esa ONG. El tema se convirtió en tendencia en las redes sociales, lo cual es explicado por el publicista Luis Urbina como una acción política coordinada. Entretanto, el constitucionalista Alfredo García enfatiza en que la CC podría rechazar algunos artículos, si es que violan la Constitución, pero no debería improbar toda la ley.

Roxana Orantes Córdova

Diversos grupos civiles que tienen como principal objetivo el combate a la corrupción, se pronunciaron desde ayer hasta el momento en diferentes espacios para cuestionar la iniciativa 5257, que reforma la normativa de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s).

La reacción unánime de diferentes personalidades y organizaciones que desde 2015 se agrupan en torno a la lucha contra la corrupción resulta curiosa, puesto que hoy, los unifica la oposición a la reforma de la ley. Según afirman, esta reforma busca coartar derechos como la libre manifestación y la libre expresión.

Además, quienes se oponen a que el proyecto ya aprobado en tercera lectura siga su curso, objetan el procedimiento para someter a aprobación la propuesta de reformas. Según indica el amparo de Acción Ciudadana:

“La forma en que se aprobó la normativa causa agravios al debido proceso legislativo, puesto que no se discutió a profundidad la iniciativa, limitando a los Jefes de Bloque del Congreso de la República el conocimiento de la discusión, además, que no se socializaron debidamente las enmiendas y la forma en que el Diputado Felipe Alejos leyó la iniciativa, de forma ininteligible, lo que violenta el proceso de formación de ley que se encuentra regulado en la Constitución de la República de Guatemala y la Ley del Organismo Legislativo”.

Entre las bancadas que se opusieron al procedimiento están: Winaq, Movimiento Para la Liberación de los Pueblos, BIEN, CREO, URNG y Semilla. Algunos de estos legisladores manifestaron indignación porque la propuesta se discutió luego de que se aceptara una moción privilegiada que cambió el orden del día.

A esto, Alfredo García señala:

“la iniciativa fue leída en el pleno, pasó por comisión y tuvo tres lecturas previas. Los diputados bisoños debieron hacer su tarea y revisar el listado de iniciativas pendientes, para evitar sorpresas”

Entre los grupos civiles opuestos a la ley, están el Comité para el Desarrollo Campesino (CODECA), del cual el MLP es el partido político. Mauro Vay, dirigente de CODECA, afirmó en un video que circula en redes: “era de esperar de este gobierno y de los partidos que forman el Pacto de Corruptos”.

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, escribió en su cuenta de Twitter: “Señor Presidente @DrGiammattei, la aprobación del Decreto 04-2020 que reforma la ley de ONG, presenta una oportunidad para reafirmar su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho, vetando la ley que a todas luces pretende violentar los derechos humanos”.

La diputada Lucrecia Hernández Mack también se dirigió a Giammattei en redes, exhortándolo a que vete la normativa. Y Aldo Dávila, diputado de Winaq que dirige una ONG, expresó (siempre en redes):

“Rechazo la aprobación de las reformas a la “Ley de Organizaciones no Gubernamentales”. Atenta contra las garantías de la sociedad civil organizada, Lo que constituye una camisa de fuerza al funcionamiento de las ONG´s”.

Entretanto, el presidente Alejandro Giammattei expresó que la ley será analizada cuando llegue a la Presidencia, pero recordó que muchas ONG´s han sido usadas para encubrir delitos y afirmó que si bien Guatemala está urgida de transparencia, mucha gente evade esta práctica.

El fantasma del Pacto de Corruptos resucita en las redes sociales

El publicista Luis Fernando Urbina notó un fenómeno curioso en Twitter, a partir de las primeras horas de este día. Dos tendencias comenzaron a configurarse con los “Hashtag” #NoALa5257 y #PactoDeCorruptos. Según un hilo publicado por Urbina en su cuenta, los mensajes comenzaron a divulgarse a las 5:50 y 4:51 de la mañana, respectivamente.

Consultado por Perspectiva, Urbina narra: “en siete minutos ya había 21 mensajes sobre estos temas. Los demás se replicaron en 33 minutos. Se nota que es resultado de una planificación que intenta presentarse como una reacción espontánea”.

Los primeros 500 tuits partieron de 48 usuarios originarios, señala Urbina, quien enfatiza en que a esa hora no hay noticieros y la tasa de conexión a redes es muy baja. “Muchas de las tendencias son impulsadas o programadas por gente que tiene interés directo. Es muy raro que durante la madrugada haya gente conectada. Estas entradas fueron replicadas inmediatamente por personas que acuerpan esa posición. Por esto, podríamos pensar que existen elementos para creer que actuó un net center”.

En este tipo de acciones, dice el publicista, hay personas que generan la información y otros que se limitan a replicarla. Sin embargo, algunos de ellos “retuitean” más de una vez su propio contenido. El usuario que más contenidos generó en esta madrugada (20), retuiteó 19 veces.

Como resultado de este ejercicio de búsqueda y análisis, Urbina ya recibió una amenaza de demanda. A esto, comenta: “todos los usuarios de las redes accedemos a que nuestra información sea revisada por estas empresas, en este caso Twitter. Uno autoriza que su información sea pública. Por ejemplo, Instagram puede acceder a las coordenadas del sitio donde se tomaron fotos. No es ilegal analizar los datos de las redes, que son públicos”.

Sobre la aparente acción coordinada en la madrugada del 12, expresa: Si bien la inoculación de tendencias no es un delito, es importante que la sociedad comprenda cómo funcionan y los objetivos políticos que buscan. Gracias. En su mayoría los que hoy promovieron estas tendencias, están relacionados con ONG´s”.

“Es una ley mordaza”: Marroquín

Según afirma Manfredo Marroquín, la normativa pretende amordazar a las ONG´s, que según afirma, ya están sujetas a las leyes. “Deberían enfocarse en las ONG´s que son de diputados y gobernadores”. Y agrega: “entre otros disparates, orientan que las ONG´s deben tener carácter altruista y no clasifican a las de Derechos Humanos. Es una clasificación antojadiza, que deja fuera, por ejemplo, a la población LGTBIQ”.

Entre otros, la normativa permitiría injerencia del Estado en estas organizaciones, llegando al punto de poder cerrarlas. “Somos organizaciones con personería jurídica, actuamos conforme a derecho. Que una entidad estatal clausure una ONG, constituiría una violación al derecho de defensa, al debido proceso”, dice.

Para el fundador de Acción Ciudadana, la normativa es la copia de una receta creada en el ALBA, que se aplicó en Nicaragua y Venezuela, donde logró vedar la libre expresión. “Es un camino hacia el autoritarismo”, señala.

Además, considera que Giammattei es “el gran cómplice”, porque “emitió argumentos que apoyan la idea”.

“La CC no debería improbar toda la ley”: García

“La fiscalización efectiva con el objeto de saber cómo se usan los fondos que se reciben de donantes externos y privados es importantísima. Es necesario que se cumplan los objetivos que cualquier ONG declara en su escritura de constitución”, dice Alfredo García.

Además, menciona que es necesaria una revisión minuciosa de la ley, para que no existan violaciones contra los derechos fundamentales. “Las ONG´s, por su naturaleza, no pueden cometer actos que violenten la ley. Existen convenios internacionales aprobados por Guatemala que buscan reducir el lavado de capitales y evitar el movimiento de fondos del crimen transnacional, como el narcotráfico. Además, es importante que se evite el financiamiento de organizaciones potencialmente terroristas”.

El constitucionalista recordó que los atentados de las Torres Gemelas fueron cometidos con fondos provenientes de ONG´s provenientes de Arabia Saudita. “En Paraguay también se han descubierto manejos similares. Es importante suspender y controlar el movimiento de capitales que financian actividades ilegales”.

En cuanto a la probabilidad de que esta ley pueda ser una norma represiva, expresa: “el derecho a manifestar es sagrado. Pero hacer actos violentos y causar terror no es una función de las ONG´s. La libre expresión también es un derecho sagrado. Pero no se debe permitir el flujo de capitales para lavar dinero. Además es importante transparentar a las ONG´s de los gobiernos de turno”.

García no descarta que esta, como cualquier ley, pueda tener elementos violatorios de ciertos derechos constitucionales. “Estos artículos debieran ser eliminados por la CC. Sin embargo, el espíritu que busca controlar potenciales fraudes debe preservarse. La CC no debiera improbar toda la ley, porque no toda es violatoria”, concluye.