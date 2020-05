Confirman 62 casos nuevos de coronavirus en Guatemala

Por Redacción Perspectiva

Este lunes 11 de mayo, el ministro de Salud, Hugo Monroy confirmó 62 casos nuevos de coronavirus en el país, lo que hace un total de 1 mil 114 casos.

De los casos nuevos 40 son hombres y 22 mujeres, también informó de una persona recuperada.

Del total de los casos 975 son casos activos, 111 recuperados y 26 personas fallecidas por Covid-19.

Hoy se realizaron 358 pruebas y 480 están pendientes

Además hace la recomendación a la población guatemalteca de no salir de casa si no es necesarios, que los adultos mayores no salgan, que se continúe con las medidas de higiene recomendadas, respetar el toque de queda así como las disposiciones emitidas por el presidente.