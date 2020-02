Coronavirus: Guatemala prohíbe ingreso a personas procedentes de China

Por Redacción Perspectiva

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, informó este viernes que las personas procedentes de China tendrán prohibido el ingreso al país, debido a la alerta internacional por la epidemia del nuevo coronavirus.

Y como en todas las fronteras, puerto y aeropuertos, el gobierno de Guatemala solicitó a las aerolíneas que ninguna persona “que haya estado en China en los últimos 15 días sea trasladada a Guatemala”.

Según Carlos Morales, director del Instituto Guatemalteco de Migración, al menos 4 mil personas procedentes de China llegan al país anualmente, en lo que va del año han llegado 153 persona desde ese país.

El mandatario agregó que en los puertos no se permitirá el “contacto con la tripulación” de barcos procedentes de China ya que “el contagio es de persona a persona, entonces no hay problema con la mercancía. No podemos permitir que la tripulación baje, y el que baje queda inmediatamente en cuarentena”.