Diversas reacciones ante discurso presidencial

Hoy presentamos las opiniones de varios guatemaltecos notables en sus respectivos campos, quienes exponen sus diferentes puntos de vista sobre el mantenimiento de la mayor parte de restricciones. Abogados, médicos, funcionarios, economistas y analistas comparten sus diversas perspectivas, que dan un panorama aproximado de lo que opinan los guatemaltecos sobre la epidemia y la forma en que el gobierno la está abordando.

Redacción Perspectiva

Dr. Manuel Sagastume, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

“Es de lo mejor. Creemos en todas las disposiciones de la Presidencia. De hecho yo he estado allí y se discuten desde todos los puntos de vista. Son buenos ejercicios de decisión, son decisiones consensuadas no se decide por una solo persona, hay consejos, recomendaciones, etc. Créame se lucha por decidir lo mejor”.

Crista Salazar, abogada, de Guatemala Inmortal

Países como Taiwán y Corea del Sur demuestran que el encierro no “aplana la curva”. Lo que lo logra, es la responsabilidad ciudadana de tomar medidas de salubridad. No me parece adecuado seguir con las medidas. Estudios de la Universidad de Standford han demostrado que mientras menos encierro haya, más anticuerpos crea el sistema inmunológico.

Por el lado económico, hoy se conoció que de las 32 mil empresas registradas ya quebraron 8 mil ¿cuántas familias son afectadas por eso? No se puede saber con precisión, porque el gobierno censura los datos, pero se estiman unos 150 mil desempleados. Esto se refleja en el incremento de la delincuencia y violencia.

Por primera vez en la historia, ciudadanos sanos son puestos en cuarentena, cuando solamente deberían hacer esto con personas en riesgo por diferentes motivos. Desde el principio, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha mentido sobre el virus, causando un pánico terrible. Aunque es altamente contagiosos, su porcentaje de mortalidad es del 1%. Dieciséis millones de guatemaltecos ven afectada su vida y empleo por un virus tratable. No podemos quebrar a Guatemala con medidas draconianas sin sustento médico y dictadas por la OMS, que carece de veracidad.

Urge que el Presidente libere las pruebas. Edwin Asturias, médico reconocido en Guatemala y el mundo, dice que para tener números reales deberían realizarse 15 mil pruebas diarias y se están haciendo menos de mil.

José Luis González Dubón, abogado constitucionalista

Cada vez más se sabe y se conoce más que el lockdown lejos de beneficiar agrava el problema, que el número de personas que sufrieron la exposición al virus es entre 50 y 80 veces mayor que los que presentan síntomas y como consecuencias ya superaron el virus y que la única salida a la infección es lograr la inmunidad de grupo.

Juan Manuel Luna, Jefe de Neumología en el Hospital Roosevelt

En general, el mensaje presidencial me parece bien. Pero me pareció muy desordenado su mensaje. Repitió varias veces algunas cosas y prácticamente el único cambio es abrir “plazas comerciales” que costará definir cuáles si y cuáles no.

Alfredo García, dignatario de la Nación y médico con maestría en Salud Pública

Las restricciones aún son necesarias. Todavía hay que hacer muchas más pruebas para monitorear con mayor precisión el avance de la transmisión. Hay que mantener restricciones y liberar poco a poco. Aún estamos en una fase donde hay incremento de casos. Sería muy temerario y podríamos tener muchos más casos graves, y se perdería el impacto de las medidas –duras- que se han tomado hasta ahora.

Daniel Fernández, economista de UFM Market Trends

La restricción es fatal, va a terminar quebrando todo el mundo, aunque parece que esta semana se establecerá protocolo para abrir la siguiente, espero.

Mario Mérida, ex director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa y consultor sobre Defensa y Políticas Públicas

Considero conveniente mantener las restricciones, para llevar a cabo jornadas de detección masiva, así como insistir en el de mascarilla para todos, en cuanto a los mercados deben agregarse el uso de guantes del vendedor y comprador.

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo

“Creo que Giammattei está muy próximo a relajar las restricciones. Probablemente un repunte de la epidemia, que podría darse a final de la semana que comienza mañana lo haga cambiar de opinión. A él y a todos”, dijo a Perspectiva.

Además, en su cuenta de Twitter escribió: “Cien puntos al acuerdo alcanzado hoy entre el gobierno de la República y las instituciones y empresas que prestan servicios básicos, para no suspenderlos a quienes no los puedan pagar. Una forma hábil y correcta de soslayar las negociaciones opacas en el Congreso.