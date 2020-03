“El mensaje claro y directo: quedarse en casa”

Perspectiva logró contactar al Doctor Juan Manuel Luna, Jefe de la Unidad Pulmonar del Hospital Roosevelt. El especialista comparte con nuestros lectores algunos datos y recomendaciones para que, todos unidos, logremos “aplanar la curva” del COVID-19.

Roxana Orantes Córdova

Desde que se documentaron las primeras “pestes” o epidemias en la Edad Media europea, junto con las tragedias se narran casos de heroísmo. Y casi siempre, los héroes de estas situaciones críticas son los médicos y personal de salud.

A partir de enero, el mundo enfrenta el brote de un nuevo virus: el COVID-19, que provoca un síndrome respiratorio y puede ser letal, además de su rápida capacidad para expandirse. De China pasó a Europa y ha causado estragos en países como Italia.

El Doctor Juan Manuel Luna es un médico internista y neumólogo, Jefe de Unidad Pulmonar en el Hospital Roosevelt y Neumólogo Titular del Hospital El Pilar. Con amplia experiencia en control de epidemias respiratorias, es coautor de las Guías Nacionales para Influenza del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y miembro del Grupo de Influenza Grave de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Luna nos compartió un documento en el que se encuentran algunas explicaciones sobre el tema. Lo primero, indica el texto, es no entrar en pánico, solo tener cuidado.

Un brote sin medidas de protección tendría como consecuencia alta tasa de mortalidad y pacientes que no pueden ser tratados efectivamente, debido a que su número supera la capacidad del sistema de salud. Cuando se presenta un brote y existen medidas de protección, la tasa de mortalidad es menor y los pacientes reciben tratamiento efectivo.

A la ciudadanía le corresponde tomar conciencia y cumplir las recomendaciones de las autoridades. El Estado debe realizar las pruebas y limitar las reuniones grandes. La distancia social o aislamiento es básico en este momento en que la pandemia llegó a Guatemala.

Si una persona contagiada no guarda la distancia social requerida para la contención, en 5 días podría haber 2.5 portadores y en 30, 406 enfermos o portadores.

Con un 50% de menor exposición, la cifra sería de 1.25 habría 1.25 contagios y en 30, serían 15. Sin embargo, con un 75% de aislamiento social, al cabo de 6 días habría 0.625 de probabilidad de contagio y en 30 días, 2.5 personas infectadas, informa una infografía que el Dr. Luna compartió con Perspectiva.

A continuación, la entrevista con Luna, quien como todo el personal médico del país, se encuentra cumpliendo turnos y jornadas agotadoras para contener el brote del COVID-19 en Guatemala.

¿El hospital Roosevelt está atendiendo emergencias generales y casos programados, como cirugías, exámenes y otros?

Emergencias generales si está atendiendo, en un área separada de los casos respiratorios sospechosos de COVID. No se están atendiendo cirugías electivas ni consulta externa.

¿Cuál es el protocolo para proteger a los trabajadores de la salud y personal del hospital?

Son protocolos standard de aislamiento del enfermo y uso de equipo de protección para el personal sanitario. El Hospital Roosevelt sí cuenta con el protocolo y equipo necesarios.

Si la letalidad del COVID-19 es baja, ¿Por qué las medidas de contención son tan drásticas?

La tasa de letalidad (3.2%) no es tan baja. Es 3-4 veces mayor q la de la Influenza (0.7%). Además, la capacidad de contagio del COVID es mucho mayor que la de otros virus. Por lo mismo, se trata de disminuir el número de contagios, porque podría desbordarse la capacidad sanitaria del país y ahí sube la mortalidad y se vuelve un caos.

¿Ya han derivado a personas con síntomas a Villa Nueva?

Personas no, pero sí pruebas, tanto del Roosevelt como de lo privado, porque solo el Laboratorio Nacional tiene los kits de pruebas para COVID.

¿En qué consiste la prueba de detección?

Es una prueba de PCR (una técnica molecular) que detecta material genético del virus en nuestras de hisopado nasal o faríngeo. NO SE DETECTA EN SANGRE

¿Podemos hablar de una “cifra negra” en cuanto a portadores o enfermos y hay estimaciones de esta?

No lo sabemos ahora mismo.

¿Cuándo debemos solicitar una prueba?

Cuando una persona cumple la definición de caso: 1.Síntomas respiratorios agudos + fiebre 2.Viaje reciente a cualquier país o contacto con cualquier viajero 3. Contacto con paciente positivo 4.Prueba para Influenza Negativa.

¿Cómo ha sido su experiencia en brotes epidémicos de influenza y otras enfermedades respiratorias?

Lo único que funciona es la contención, disminuir el número de contagios, aplanar la curva. Lo q estamos intentando hacer ahora en Guatemala.

¿Qué pueden hacer quienes se quedan en casa y qué no pueden hacer? Por ejemplo: sacar al perro, ir al gimnasio, etc.

Quedarse en casa y salir solo a lo indispensable. No Gym, no sacar al perro, no salir a correr.

Su recomendación para los guatemaltecos

El mensaje claro y directo es #QuedateEnCasa.