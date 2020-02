El presidente Giammattei realizará cambios en las cárceles

Por Redacción Perspectiva

El presidente Alejandro Giammattei, informó que los directores y subdirectores de los centros carcelarios de Guatemala serán sustituidos de sus cargos, como parte de la reestructuración del Sistema Penitenciario que impulsa el actual gobierno, con el fin de reducir la corrupción dentro de las 22 cárceles que funcionan actualmente en Guatemala.

Mencionó que las personas asignadas recibieron la formación necesaria para dirigir los centros de privación de libertad, además de entrenamientos sobre sistema penitenciario en Estados Unidos. “Desde el próximo mes habrá personas preparadas, quienes dirigirán las cárceles del país”, dijo el mandatario.

Asimismo, informó que se solicitará un informe sobre la ejecución de los 500 millones de quetzales de presupuesto anual que recibe el sistema.

Además anunció que pronto iniciará el plan dirigido a reos que consiste en que deberán trabajar para comer.

Indicó que para marzo se tiene planificado comenzar en el Centro de Orientación Femenina (COF), en donde las reclusas laborarán en el diseño de toda la ropa blanca para los hospitales públicos administrados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) durante el cumplimiento de su condena.

Las internas elaborarán la ropa de cama, toallas, batas, prendas para el personal y todo lo que necesite el Ministerio de Salud para la atención de pacientes, a cambio de una remuneración para ayudar a sus familias.

“El presupuesto del Sistema Penitenciario es de más de Q500 millones, no puede ser que se vaya para alimentación (de los presos)”, mencionó.

El gobernante destacó que este proyecto se replicará en todas las cárceles del país. “todo mundo va a tener que trabajar. Los que no quieran trabajar, también tienen el derecho a no hacerlo, pero van a ser pasados a lugares en donde no van a tener privilegios, en donde van a estar aislados, porque el no quiera trabajar significa que lo que quiere es estar fregando”.