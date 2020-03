¿Qué pasará con la ley de ONG´s?

Una semana después de sancionar las reformas a la Ley de ONG´s, el Presidente Alejandro Giammattei decidió respetar el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que implica una suspensión temporal de la reforma. En el comunicado del gobierno, se hace un llamado a la unidad nacional, aunque las reacciones inmediatas muestran opiniones muy contrapuestas y divididas, pero con un elemento común: el cuestionamiento a Giammattei

Roxana Orantes Córdova

El futuro de las reformas a la Ley de ONG´s es incierto. Si el Presidente mantiene su última posición, grupos civiles de derecha que demandan la fiscalización a estas organizaciones exigirán que se retracte. Si deja vigentes las reformas ya sancionadas, como manda la Constitución, serán las ONG´s las que exijan la derogatoria e incluso, la CC podría intentar defenestrar a Giammattei aduciendo desobediencia.

Lo único real es que la polarización entre quienes siguen el acontecer político y entre los que toman decisiones de esa naturaleza se encuentra en un punto casi tan alto como cuando Jimmy Morales declaró non grato al ex comisionado de la CICIG. Sin embargo, ahora existe un elemento de clara diferencia: si bien hay detractores y partidarios de las reformas a la Ley de ONG´s, existe consenso en cuanto a las críticas y demandas al mandatario, por un cambio radical en su posición en una semana.

Según lo anunciado por el Presidente, hoy debían entrar en vigencia las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), aunque este día emitió un comunicado breve que expone:

No está de acuerdo con la decisión de la CC. Sin embargo, acatará su fallo. Llama a los guatemaltecos “a unirnos para una cultura de paz, prosperidad y desarrollo”.

La manzana de la discordia

Las reacciones fueron inmediatas. A estas se suma el Estado de Calamidad, que según la tuitera María Marta Umaña: “distrae de la aberrante ilegal acción de amparo de CC acatada por el presidente (que decía que no le temblaban las patas) – y permite compras sin licitar-.

El mismo argumento de la distracción fue mencionado por Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, una de las organizaciones que interpuso amparos contra las reformas legales. Aunque en sentido opuesto, Marroquín considera que la sanción y la actitud posterior del mandatario son parte de una “estrategia para mantener la imagen del enemigo interno. Es lamentable, porque las ONG´s asumen muchas de las responsabilidades de un Estado inoperante. Cuando el estado es eficiente, se reduce el número de estas organizaciones. Por ejemplo, Costa Rica tiene muy pocas”, dijo.

“Es una pena que el Presidente gaste tiempo y capital político en una iniciativa que cualquier principiante sabe que no hubiera podido ser aprobada por el Congreso. Y todos sabemos que si el Presidente no hubiera avalado esta iniciativa, el Congreso no la aprueba. Es una lamentable pérdida de tiempo. Ojalá sea un aprendizaje, para que no vaya a embarcar al país en temas que no ayudan nada, especialmente con todos los problemas que tenemos. Temas que son una pérdida de tiempo. Es absurdo”, comentó.

Marroquín también expresó que a Giammattei no le quedaba más remedio que avalar el fallo de la CC, porque de lo contrario hubiera enfrentado un proceso que podría llegar a su destitución.

Mientras tanto, el grupo Guatemala Inmortal divulgó un comunicado en el que exhortan al mandatario para que cumpla lo estipulado en la Constitución Política de la República. Según afirman, la CC ha suplantado reiteradamente las funciones de los tres poderes del Estado.