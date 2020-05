FCT responde a Sandoval

Hoy, en su cuenta de Twitter, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, respondió a un comunicado del jefe de la, Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

Redacción Perspectiva

El comunicado alude a un audio que habría circulado y donde se estaría señalando al fiscal y perjudicando a un miembro de su familia. Aunque Sandoval no lo específica, se refiere a un video donde se puede ver a su hermano conversando con un controversial personaje: La cubana Bárbara Hernández.

Sandoval también denunció que comentarios negativos a su gestión en redes, le provocan daño emocional.

A esto, Méndez Ruiz respondió con un mensaje que dicen:

“Ignoro a qué audio hace referencia el fiscal Juan Francisco Sandoval, y no me importa si su estabilidad emocional está o no intacta, pero le aseguro que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) hará que pague con cárcel los reiterados abusos de su cargo como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)”

Además agregó una petición a la Jefa del Ministerio Público (MP) para que investigue al fiscal por filtrar información.

El comunicado que generó estas respuestas fue el siguiente: