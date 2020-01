Financiamiento externo: un peligro para los partidos

Ayer, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), presentó una demanda contra el partido Semilla por recibir aportes (no dinerarios) del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). El abogado de la FCT, la directora de NIMD y el secretario de Semilla exponen sus respectivos puntos de vista a Perspectiva.

Roxana Orantes Córdova

En su demanda la FTC es clara: la intención es lograr que el partido Semilla sea cancelado, según plantean, en cumplimiento de la normativa que prohíbe a los partidos recibir financiamiento de instituciones, personas individuales o jurídicas extranjeras.

Entretanto, Semilla y NIMD coinciden en que el aporte no fue dinerario sino consistió en capacitaciones, y Samuel Pérez, diputado electo y secretario del partido, agrega que estas sucedieron antes de la campaña. Entretanto, Susan Batres, directora de NIMD Guatemala, expone que todos los aportes no dinerarios realizados por la organización a Semilla fueron detallados tal como expone la ley.

A continuación, las declaraciones de los involucrados en esta polémica que podría concluir con la cancelación de Semilla, si bien Pérez duda mucho que la FCT logre su objetivo.

Susan Batres: “el mandato de NIMD es promover la formación política

“No conozco la totalidad de la demanda, y me parece un tanto irresponsable emitir una opinión al respecto, pero puedo afirmar que el mandato del instituto es trabajar con organizaciones sociales, teniendo como foco la formación política. Los diferentes aspectos en los que prestamos apoyo, jamás terminan como fondos destinados a una agrupación política”, señala.

Batres menciona que los aportes a Semilla fueron no dinerarios y consistieron en capacitaciones, procesos de formación y asistencia técnica. Pero esto, agrega, no se limitó a Semilla sino a otras organizaciones políticas.

“Con todos los que lo requieran, sin distinción. Semilla es uno de tantos. Nuestro foco es sin sesgos y multipartidario. Los apoyos en formación a partidos se realizan como respuesta a solicitudes de estos. Entre otros proyectos que impulsamos desde 2002, está el Foro Permanente de Partidos Políticos, actualmente inactivo, y el convenio con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), relativo a las reformas a la Ley de Partidos Políticos”.

Según narra la directora de NIMD Guatemala, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria fue creado por siete partidos holandeses que abarcan el espectro político. La sede está en La Haya y tiene presencia en 23 países, de los latinoamericanos tiene oficinas físicas en Guatemala, El Salvador y Colombia.

Uno de los elementos que pueden motivar suspicacias por un aparente conflicto de intereses es que Wolfgang Ochaeta, oficial de proyectos de NIMD, es hermano de Ronalth Ochaeta, quien participó como candidato a diputado por Semilla. A esto, Batres señala:

“Hace dos años, Ochaeta está en la institución y ha sido un director reconocido. Por otra parte, Semilla es una organización reciente y Ronalth Ochaeta sencillamente ejerció su derecho político a ser electo. Semilla nos pidió apoyo en el tema de las capacitaciones y considero que hablar de un conflicto de interés es un señalamiento injusto. Todos los apoyos que hemos dado fueron transparentes y esto fue debidamente documentado en el TSE. No aportamos donaciones ni bienes y nosotros administramos los fondos que se usaron para las actividades”.

Samuel Pérez: “no nos causa ninguna preocupación”

“Nos enteramos por los medios. No es la primera vez que Ricardo Méndez Ruiz intenta cancelar Semilla sin éxito. Pero no podemos decir que por ser él, no tiene sustento. Es necesario que todo se aclare con informes, cuentas y documentos. En el artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, está claro que los apoyos de organizaciones extranjeras se aceptan exclusivamente para el tema de formación política”.

El diputado electo de Semilla considera que una organización política puede recibir aval de una entidad o personería jurídica extranjera “siempre y cuando sea con información circunstanciada y sea para formación”.

“Semilla recibió cinco aportes de un instituto holandés”: Falla

Raúl Falla, quien representa a la FCT, explicó que entre las varias denuncias anónimas que ingresan a esa fundación, llegó un sobre con un documento donde se expresa que el Movimiento Semilla recibió cinco aportes que suman poco más de Q20,000 para financiar diferentes aspectos de una actividad de formación política, el 12 de septiembre de 2019”.

Pago de parqueos, alimentación, hospedaje y transporte a participantes en un taller de formación política son los rubros consignados en el documento que se presenta a continuación, aparentemente el reporte de gastos de Semilla al TSE.

Falla menciona que este documento puede ser un punto de partida para que se investigue y se logre la cancelación de Semilla, con base en que la LEPP vigente prohíbe recibir fondos de personas individuales y jurídicas, si son extranjeros.

“La contravención puede implicar multas, pero además, puede iniciar el camino a que Semilla sea cancelado. Es un partido cuya presidenciable está prófuga por corrupción y que realizó varias acciones anómalas antes de la campaña, entre estas las asambleas fuera de tiempo”, dice el abogado.

Para Falla, la prohibición es clara. En el inciso a del artículo 21 Ter, se indica:

“Queda prohibido a las organizaciones políticas recibir contribuciones de cualquier índole de Estados y personas individuales y jurídicas extranjeras”.

El inciso 4 de este mismo artículo señala que también se prohíbe donar a los partidos a las fundaciones civiles de carácter no partidario, “y se exceptúan las contribuciones que entidades académicas o fundaciones otorguen para fines de formación, las que deberán reportarse al Tribunal Supremo Electoral en informe circunstanciado, dentro de los treinta días siguientes”.

Aunque este inciso 4 es el argumento que según Pérez, ampara a Semilla, Falla insiste en que este no invalida la prohibición a los institutos extranjeros. Además, expone que como agravante, en NIMD trabaja Wolfgang Ochaeta, cuyo hermano fue candidato por Semilla. “No solo esto, sino la entidad holandesa tuvo un convenio con el TSE. Esto podría considerarse una asociación criminal. El TSE debe certificar al MP”.

En sus redes sociales, Ricardo Méndez Ruiz, quien interpuso la demanda, expresa:

“Pero el asunto no queda ahí. Resulta que el Instituto Holandés para la Democracia, que financió ilegalmente a Semilla, es juez y parte, debido a su estrecha relación con el TSE y por darle dinero a un partido político para su campaña, contraviniendo la LEPP”.