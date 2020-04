Giammattei confirma 473 casos en total y 13 muertes en Guatemala

Por Redacción Perspectiva

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que este sábado 25 de abril, el número de casos de COVID-19 aumentó a 473, mientras que el número de muertos se elevó a 13.

El día de hoy 43 personas dieron positivo de coronavirus de ellos 23 son hombres y 20 son mujeres, además indicó que dos personas más fallecieron, un hombre de 48 años que tenía dos semanas de estar en el intensivo y una mujer de 61 que murió al ingreso al hospital.

En el intensivo permanecen cinco personas, dos de ellas ingresaron este día en estado delicado.

El presidente destacó que hoy, 15 personas fueron dadas de alta.

El mandatario hizo un llamado a vendedores de mercados que no han querido acatar órdenes de cerrar al medio día y que no cumplen con distanciamiento e indicó que “a partir de mañana el mercado que no acate será cerrado hasta nueva orden”.