Guatemala pasa a la fase de contención, dice el Presidente

Hoy se confirmó el primer caso de coronavirus en Guatemala. Afortunadamente, señaló el mandatario, no es un caso comunitario sino aislado y esto permitirá un mejor control. En conferencia de prensa, Alejandro Giammattei dijo que lo principal es mantener la calma e informarse con fuentes oficiales.

Roxana Orantes Córdova

“Es la llamada que no hubiera querido recibir”. Con el diagnosticado, quien tiene 27 años, viajaban tres familiares. Además, en el mismo vuelo cinco personas provenientes de El Salvador fueron regresadas a su país. Horas después, el mandatario se pronunció en cadena nacional, donde expresó la posición oficial.

Las reacciones ciudadanas no se han hecho esperar. El presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, divulgó un video en el que dice: “hoy, 13 de marzo de 2020, es un día histórico. Se conoce del primer caso del coronavirus. No quisiera redundar sobre esa enfermedad, más bien hago un llamado a los ciudadanos guatemaltecos para que se aparten del histerismo y de informaciones falsas. Es importante respetar las instrucciones que den las autoridades para que el daño sea el menor posible”.

“Pasamos de la fase de prevención a la de contención”: Giammattei

El anuncio sobre el primer caso de coronavirus se realizó poco después de mediodía. A las seis de la tarde, el Presidente se dirigió a la población en cadena nacional. Según dijo, los guatemaltecos no debemos alarmarnos. El guatemalteco diagnosticado fue trasladado directamente del aeropuerto al hospital de Villa Nueva (con capacidad para 150 personas).

En el vuelo venían 109 personas, de estas, 33 extranjeros, de los cuales 30 ya fueron localizados y se les está informando que con ellos viajó una persona portadora del virus. “Hay tres más, que anteayer llegaron de un vuelo procedente de Italia. Los tres están en cuarentena, en el mismo hospital, aunque ninguno dio positivo”.

Hasta ahora, el coronavirus presente en Guatemala no es comunitario, señaló Giammattei. Esto significa que, el único diagnosticado, no contrajo la enfermedad en el país. Por ello se considera que hasta ahora no hay casos de la comunidad, sino los que pudiera haber, corresponden a viajeros.

La medida más radical del gobierno es la prohibición de la entrada a Guatemala de personas provenientes de países con casos comunitarios de la enfermedad: China, Corea, Japón, China, Italia, Francia, España e Inglaterra. El lunes a las doce de la noche se restringirá también la entrada de personas provenientes de EE.UU. y Canadá. Los guatemaltecos que lleguen de esos países serán aislados o “puestos en cuarentena”, dijo.

En las fronteras terrestres, se mantiene la prohibición de entrada a salvadoreños y se impedirá que deportados de otros países provenientes de México entren a Guatemala. En el tema marítimo, se prohibieron los cruceros.

El mandatario realizó un llamamiento al seguro social y hospitales públicos y privados, para que se apeguen a las directrices del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), rector de esta situación. Por ello, pidió al Congreso que evite nuevas citaciones a las autoridades de Salud.

En 54 días de gobierno, las autoridades del MSPAS han acudido a 114 citaciones. Giammattei le pidió a los diputados que, si desean conversar con las autoridades de Salud, acudan a los lugares donde estarán trabajando.

Entre otras medidas de contención, se limitarán las visitas hospitalarias. En Villa Nueva están totalmente prohibidas.

Asimismo, se habilitó el número 1517 para consultas sobre la enfermedad.

Las clases no fueron prohibidas por el momento, como tampoco los eventos sociales o culturales, como las procesiones de Semana Santa, indicó el Presidente.

Sin embargo, poco después de que fuera anunciado el primer caso detectado, y antes de la conferencia de prensa, las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala anunciaron oficialmente que suspendían sus actividades hasta el 14 de abril, exactamente al final de la Semana Santa.