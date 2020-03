Índice de Denuncias de Delito (IDD) y Estados de Excepción y Seguridad Ciudadana

En la declaratoria del Presidente se especificarán las causas que lo motivan, su naturaleza y gravedad, las garantías que se restringen, su ámbito territorial y temporal (no podrá exceder de 30 días) y con base en el artículo 139 constitucional, establecerá, según la gradación que otorgue, los estados de: a) prevención; b) alarma; c) calamidad pública; d) sitio; o e) guerra. Además, en el propio decreto, convocará al Congreso para que dentro del término de tres días, lo conozca, ratifique, modifique o impruebe. Vencido el plazo de treinta días, cesan sus efectos, salvo se dicte uno nuevo. En un estado real de guerra, no habrá limitaciones de tiempo.

La Ley de Orden Público está contenida en el Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente, de fecha 30 de noviembre de 1965. Ello significa que su texto se adecuaba al espíritu y principios de la anterior constitución de 1965, que, tras el cambio constitucional, parte de su contenido resulta incompatible con la constitución de 1985. De una manera sintética los cinco estados de excepción se pueden agrupar en dos, casos de emergencia (prevención, alarma, sitio y guerra) o de calamidad pública. Los primeros atribuibles a acciones contra el orden público y el segundo a desastres.

La Ley de Orden Público clasifica los distintos estados de excepción y su gradación, así:

1. Estado de Prevención:

No necesita aprobación del Congreso y su vigencia no excederá de 15 días. El ejecutivo podrá tomar las medidas siguientes:

Militarizar los servicios públicos e intervenir los prestados por particulares;

Fijar las condiciones de la huelga o paro o bien prohibirlos;

Limitar la celebración de reuniones públicas, aun cuando fueren de carácter privado, pudiendo disolverlas por la fuerza;

Prohibir la circulación de vehículos en lugares y horas determinadas;

Exigir a los órganos de publicidad o difusión, eviten publicaciones que inciten a la alteración del orden público.

2. Estado de Alarma:

Se pueden restringir algunas o todas las garantías señaladas en el artículo 138 constitucional, las aplicables al estado de Prevención y las siguientes: