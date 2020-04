Nuevo presidente del CACIF habla sobre la coyuntura actual

Nils Leporowsky, quien recientemente asumió la presidencia del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), explicó a Perspectiva los principales retos del sector productivo nacional, así como la importancia de que se mantengan medidas como el uso de mascarillas, y se implementen otras, como la masificación de las pruebas para detectar el COViD-19.

Roxana Orantes Córdova

Anteriormente presidente de la Cámara del Agro, Nils Leporowsky asumió la presidencia del CACIF en una coyuntura inédita para Guatemala y el mundo. La pandemia mantiene paralizada la mayor parte de la economía y las consecuencias de esto podrían ser catastróficas.

Ante esta situación, explicó las prioridades estratégicas del sector privado, que en estos momentos debe atender todas las facetas de esta crisis. “Proteger a las empresas y la vida de los guatemaltecos” están entre las motivaciones que impulsan a Leporowsky al inicio de su gestión, al tiempo que considera importante mantener el compromiso con lo que indiquen las autoridades.

¿Cuáles son las prioridades de su gestión?

Es importante tener presente que CACIF no es y no está conformado solo por los que llegamos a sentarnos a una reunión de directorio. Las acciones que impulsamos no son resultado de lo que se nos ocurre a quienes integramos una junta, porque quienes llegamos a ese directorio, incluido yo, participamos en representación de cámaras y gremios que están conformadas por miles de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes.

En este sentido, más que prioridades mías, prefiero decir, que son las 3 prioridades del sector privado, de este conjunto de empresas diversas que hoy, más que nunca, han demostrado su compromiso con Guatemala.

Y son:

1) Gestionar eficientemente la crisis del COVID-19 desde las acciones que nos competen como empresas en ambas dimensiones: salud y economía.

2) Impulsar el fortalecimiento institucional del sector, enfocado hacia el avance del plan estratégico y la mejora de la comunicación interna con empresas de todo el país y de todos los gremios, apostando a la ciudadanía empresarial.

3) Gestionar el relacionamiento con los tres poderes del Estado y actores clave del país con transparencia, a fin de incidir efectivamente en las medidas necesarias para el crecimiento económico, el empleo, el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de todos los guatemaltecos.

¿Cuál es la propuesta del empresariado agrupado en el CACIF para reactivar la economía?

Hemos estado trabajado en este tema. Es importante atender la situación de los sectores críticos; por ejemplo, dar paquetes de apoyo a los sectores más afectados, como el turismo y hotelería. Proponemos también acabar la tramitología para facilitar el traslado de recursos al Estado. Otro eje es la flexibilización de impuestos y eliminar el impuesto temporal de solidaridad. Creemos que también es importante impulsar el trabajo a tiempo parcial para garantizar más plazas de empleo con las prestaciones correspondientes. También es trascendental impulsar un plan de pruebas que permita aislar los casos de contagio y los nexos epidemiológicos.

¿Tiene datos del efecto COVID-19 en el agro?

CAMAGRO realizó del 3 al 10 de abril entre los productores agropecuarios, agroexportadores y agroindustriales ubicados en los 22 Departamentos del país para conocer sus percepciones y expectativas con relación a la crisis.

Los productores que respondieron a la encuesta se dedican a producción de lácteos, ganado en pie, café, hule, vegetales y hortalizas, banano y plátano, caña de azúcar, palma africana, carne y productos de cerdo, granos básicos, cardamomo, productores de tilapia y camarón, carne de res, aves, agroquímicos y frutas frescas.

Con relación a la pregunta sobre los principales retos antes las medidas adoptadas por Gobierno el 64% respondió la restricción de horarios para operar debido a la coordinación logística con proveedores y compradores, el 46% la restricción de horarios en las oficinas institucionales en donde se realizan trámites para la operación comercial, el 46% restricción de horarios para transportar personal.

Además, el 39% indicó que había tenido problemas para transitar con las autoridades de la PNC y el 32% con autoridades municipales. El 80% de los encuestados respondió haber experimentado baja en sus ventas y cancelación de contratos. El 63% de los que reportaron bajas en las ventas, indicaron que sus ventas bajaron en más del 20%.

Con relación al flujo de caja de los productores, el 73% de los encuestados afirmó que debido a la crisis del COVID19 ha enfrentado problemas de liquidez. Y el 34% indicó haber solicitado préstamos para capital de trabajo.

Sobre el funcionamiento de la cadena productiva hacia atrás: el 27% que ha experimentado problemas de entregas tarde por parte de proveedores de insumos, empaques, transporte y otros proveedores. Sobre el funcionamiento de la cadena productiva hacia adelante: el 77% respondió haber tenido problemas con los compradores.

De estos el 64% reportó problemas relacionados a la demanda de los mercados mundiales. Y el 36% problemas con la demanda local. Reportando entre los cambios de la demanda local que más afectan los problemas de logística, transporte y distribución el 36%. Y en el caso de los productores afectados por temas relacionados con la demanda mundial el 37% reportó entre los principales problemas la variación de precios internacionales y el 25% la cancelación y/o disminución de contratos. El 52% de los encuestados esperan que las ventas se reduzcan en los próximos meses.

Con relación a los costos el 53% de los encuestados respondió haber experimentado incrementos en las últimas 3 semanas. Y más del 65% de los encuestados espera que los costos incrementen en los próximos meses del año. Señalando el 85% de los encuestados que el costo que más le preocupa cubrir es el pago de planillas. Según la encuesta el 51% de los productores podrían estar reduciendo su planilla. De los que el 46% indicó que la reducción podría ser entre 5%-10% del total de la planilla este año. Si las medidas de gobierno continúan por uno o dos meses adicionales, el 50% de los encuestados respondió que el principal efecto será baja en ventas.

Los productores del agro respondieron que las 3 principales medidas que deben impulsarse desde gobierno para reactivar la economía son: medidas relativas a los impuestos el 40%, facilidad para préstamos 35%, medidas relacionadas de apoyo a la fuerza laboral 18%.

Entre las medidas relacionadas a impuestos se proponen: reducir el ISR al 3% para los productores agrícolas, eliminación del ISO, eliminación del IVA a los alimentos, reducir el IUSI.

¿Hay propuesta para mitigar una posible hambruna?

A pesar de los retos señalados en el resultado de la encuesta, el sector agro alimentos continúa produciendo alimentos e insumos para garantizar el abastecimiento reforzando todos los protocolos de bioseguridad y medidas de prevención. Se está trasladando permanentemente a las autoridades de Gobierno las preocupaciones de los productores, así como proponiendo las medidas planteadas para la reactivación de la economía.

¿Y para promover empleo?

Debe partir de impulsar el trabajo a tiempo parcial, en el marco de toda una estrategia de atracción de inversiones. También podemos mencionar la economía colaborativa para que el tejido productivo se apoye y se interrelacione de mejor manera para hacer frente a la crisis.

¿Qué representa para usted asumir un cargo tan importante en un momento tan crítico?

Apoyar a todos los empresarios y productores a enfrentar los retos que supone la pandemia del COVID-19, tanto los relacionados con la salud de nuestros colaboradores y sus familias como los de carácter económico. Proteger la vida de los guatemaltecos es prioridad, por lo que estamos comprometidos con atender las medidas que impulsan las autoridades de Gobierno.

De hecho, muchas empresas están enfocadas en este momento en apoyar las medidas de prevención y distanciamiento social, con insumos, equipo, servicios y alimentos para que la mayoría de guatemaltecos podamos permanecer en casa y cuidarnos. Como CACIF, estamos convencidos que todos debemos respetar y cumplir las disposiciones gubernamentales para contener esta enfermedad, aún y cuando signifiquen una fuerte contracción en la economía y, como consecuencia, en los ingresos de una gran mayoría de hogares guatemaltecos.

Como gremio empresarial, ¿tienen sugerencias al Estado para enfrentar la pandemia?

La respuesta sanitaria es importante. Vemos muy necesaria la masificación de las pruebas y el uso de las mascarillas como respuesta en la parte sanitaria; asimismo, el fortalecimiento del sistema de salud, como es el desarrollo de los hospitales de campaña y los respiradores. Es importante que haya un plan de recuperación económica que se pueda ir discutiendo con el Gobierno de la República para ver la conveniencia de las gradualidades para tratar de retomar la actividad económica de la manera más responsable posible.