Docentes del sector público cuatro meses sin salario

Los maestros del sector público bajo el renglón 011, han denunciado que no reciben salario desde hace cuatro meses. De acuerdo al Ministerio de Educación (MINEDUC) la situación se debe a un desorden de la administración pasada.

Redacción Perspectiva

Los docentes del sector público que se encuentran contratados bajo el reglón 011 no han recibido salario desde principio de año. La situación también afectó a otros maestros que se encuentran bajo los renglones 021 y 031, sin embargo el MINEDUC ha informado que en estos casos ya solventó la mayoría de los casos.

A finales de marzo la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), atendió la denuncia realizada por los maestros bajo renglones presupuestarios 021, 031 y 011.

La Dirección de Recursos Humanos del ministerio (DIREH) informó a la PDH, que había realizado un 93% de los pagos correspondientes a los maestros 021 y trabaja con el pago de los maestros contratados en el reglón 031.

En el caso de los maestros 011, el MINEDUC expresó que el atraso se debe a que las direcciones departamentales no han cerrado convocatorias.

El 30 de abril, fue emitido un comunicado del Ministerio de Educación (MINEDUC), en el cual informan que el retraso de los pagos a los maestros bajo el renglón 011 se debe a un desorden administrativo que se generó en el periodo pasado. Los maestros bajo este renglón deben esperar a que los expedientes sean trasladados de las direcciones departamentales a la oficina de Recursos Humanos que los envía a Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC).

En redes sociales los maestros han pronunciado su malestar ante el comunicado emitido por el MINEDUC. Algunos de los comentarios expresados por los maestros, señalan que las direcciones departamentales y la DIREH no han hecho lo posible por agilizar el proceso para pagarles los salarios atrasados.

“Necesitamos que hagan efectivo nuestro salario soy de traslado 011 no sabemos dónde pedir información de nuestro expediente en las departamentales solo dicen que el expediente está en el edificio Rabí (DIREH)”, se lee en uno de los comentarios de la página de Facebook del MINEDUC.

A cuatro meses de no contar con un salario, los docentes del renglón 011 consideran que el MINEDUC no actúa de acuerdo a la emergencia para acelerar el pago de los sueldos pendientes. “No dan información en DIREH, no podemos saber cómo va nuestro proceso, es muy desesperante” señala una maestra afectada.