Perspectivas políticas en 2020

El año inicia con nuevas autoridades. Esto motiva que las perspectivas políticas se presenten como una compleja interrogante. Para conocer las variables y posibilidades de 2020 en el campo político, Perspectiva conversó con Samuel Pérez, diputado electo; Alfredo García, constitucionalista y Mario Mérida, coronel retirado y analista político.

Roxana Orantes Córdova

Tres visiones diferentes sobre los escenarios que pueden plantearse este año en el Gobierno, Congreso y los grupos de presión social fueron expresadas a Perspectiva por Pérez, García y Mérida. A continuación, los elementos de cada uno de los entrevistados en torno a la coyuntura que inicia con el año.

“Impulsaremos alianzas con grupos afines”: Samuel Pérez

“La bancada electa de Semilla comenzó a trabajar hace tres o cuatro meses. Se realizaron talleres de formación y búsqueda de acercamiento con otras bancadas. Se identificó a los grupos afines, por afinidad ideológica y programática, para impulsar en conjunto leyes que son urgentes”.

Según Pérez, su agenda de campaña se basó en las “tres R”, que corresponden a: Reconstrucción institucional; Rescate del Estado y Responder a la población. Y esta será la base con la cual trabajarán los siete diputados electos.

En cuanto a las alianzas en el Congreso, mencionó a Winaq como una organización con la que comparten el tema del combate a la corrupción. También han tenido un incipiente acercamiento informal con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aunque descarta cualquier alianza con organizaciones como Todos, FCN o UCN.

Un tema recurrente cuando se habla de Semilla es el escaño de Lucrecia Hernández Mack, quien podría quedar fuera del Congreso si no presenta un finiquito de este año, señalan medios de comunicación.

Sin embargo, Pérez afirma que “ella sacó su finiquito en noviembre, junto con todos los candidatos de Semilla y ninguno tuvo problemas. Las inscripciones fueron regularizadas y no puede argumentarse ahora que no hay probidad. Nos preocupa que este argumento pueda aplicarse a cualquiera y con una denuncia espuria, se impida a otras personas electas popularmente asumir sus cargos”.

García: “no es lo mismo verla venir…”

“Se vislumbra un gobierno con ideología y valores conservadores. Considero que la política nacional e internacional seguirá una línea similar a la de Morales. Obviamente, habrá cambios de estilo y recursos, pero considero que las líneas generales serán parecidas a las del gobierno actual”, indica García.

En cuanto al Congreso, se observa una división extrema, y la posible reducción de las bancadas que podrían quedar en 13, con 92 diputados independientes, si continúan las cancelaciones emprendidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en cumplimiento de la ley.

La identidad del próximo presidente del Congreso es una de las interrogantes y aunque ya se menciona la posible reelección de Álvaro Arzú Escobar o la elección de Orlando Blanco, García considera que alguien como Chinchilla podría ser una opción interesante, considerando su experiencia previa.

En relación a la curul de Lucrecia Hernández, el constituyente pone en duda que puede asumir el cargo, porque “está claro que el finiquito tiene que estar fechado en 2020”.

Según comenta, el panorama no será rosa para Semilla. “Se van a encontrar con que no es lo mismo verla venir que tenerla encima. No podrán realizar mucho de lo que hacen ahora. Como oenegeros, pueden apoyar a presos, realizar protestas y tomar partido. Esto no podrán hacerlo como legisladores. Además, se encontrarán con la lentitud de los tiempos que requiere la aprobación de una ley. Es un proceso muy lento que pasa por varias fases y es posible que se presente una iniciativa y al final de la legislatura no haya sido aprobada”.

García recuerda que existen proyectos legislativos como la Ley de Aguas, que llevan ocho legislaturas sin aprobarse. “La pregunta es quién va a ceder y en qué aspectos. Y esta es una ley necesaria, pero desafortunadamente esta y otras, como la mancomunidad metropolitana, la de tierras indígenas y más, no logran consenso, porque no hay madurez para ceder en ciertos puntos”.

Por otra parte, señala que tanto Semilla como las micro bancadas de izquierda tendrán muchas dificultades para conseguir entre 80 y 105 votos que se necesitan para aprobar una ley. “Entran al Congreso con enemigos acérrimos y deberán mostrar mucha capacidad de negociar. Sumando a todos los que podrían considerarse de izquierda, serán entre 13 y 14”, expresa.

Los grupos de presión se encuentran debilitados, tanto el sector empresarial como organizaciones financiadas por cooperación externa. García afirma: “el CACIF está desarticulado y las ONG´s desfinanciadas. La izquierda perdió credibilidad y además, se terminó el pacto de corruptos, lo que los deja sin argumentos. La bancada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (de CODECA), se compone de una sola integrante”.

Mérida: “el doctor Giammattei tiene una agenda innovadora”

“En primer lugar, es necesario plantear que en el aspecto económico, Guatemala está bien. Recientemente, Carlos Melo, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se expresó positivamente sobre la macroeconomía del país. ¿Cómo asegurar que esta macroeconomía arroje bienestar sobre las capas más desfavorecidas?”, dice Mérida y continúa:

“Quienes asuman el gabinete, más que gobernabilidad deben encontrar el camino a la gobernanza. Esto solo se logra desde una dinámica que incluye la confianza de la gente. Si hay una macroeconomía estable, es indispensable la certeza jurídica, la seguridad ciudadana y la capacidad de facilitar la generación de empleo”.

Según comenta, la confianza de la población en el nuevo gobierno puede ganarse o perderse a partir del primer momento en el discurso de toma de posesión. “El doctor Alejandro Giammattei va con una agenda innovadora y de cambio. Dependerá de los ministros que seleccione. Las primeras dos semanas son vitales para que fije su posición. Seguramente, habrá muchos analistas buscando resbalones y tropezones en el discurso de toma de posesión, que debería ser contundente y breve, no redundante”.

En cuanto al Congreso, Mérida recuerda que si bien la bancada oficial no es numerosa, lo fundamental es la capacidad de cabildeo. “La presencia oficialista debiera estar en la Junta Directiva, pero no en la presidencia sino en la vicepresidencia o la secretaría”.

Al respecto, recuerda la presidencia poco brillante que ejerció en el Congreso Pedro Muadi durante el gobierno de Otto Pérez Molina. “Es importante que el Congreso sea presidido por un diputado con cancha, que conozca el quehacer legislativo. Al final, las leyes son aprobadas o no por el Ejecutivo”, señala.

Los grupos de presión retomarían sus agendas en las próximas semanas, dice Mérida, quien añade que temas como la oposición a la minería serán uno de estos. “El cardenal Ramazzini no mantiene oposición contra la actividad minera como tal, sino contra las bajas regalías que quedan en el país. Este es un elemento a tomarse en cuenta. Además, es casi oficial que Gonzalo de Villa podría ser nombrado monseñor. La Conferencia Episcopal y el cardenal son dos interlocutores obligados para el nuevo gobierno”.

Otro tema, dice, es la intención de promover una Asamblea Constituyente Plurinacional. “Los territorios de los pueblos indígenas se oponen a las actividades extractivas. Es un tema imposible de atender desde el punto de vista de la conflictividad. Los países que apoyan esas demandas en Guatemala deberán entender que se necesita una agenda consensuada para dialogar sobre estos temas. Y finalmente, los sindicatos están pidiendo revisión de la ley del salario mínimo, debido a que se aprobó un incremento pero se excluyó al sector agrícola. Se privilegió a los más favorecidos, perjudicando a los menos favorecidos”, concluye.