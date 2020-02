¿Quién es el Comisionado contra la Corrupción?

El reciente nombramiento de Oscar Dávila Mejicanos motiva recelos y críticas, pero también congratulaciones. Hoy, Perspectiva entrevistó a Adela Camacho, diputada de CREO; Eddy Morales, criminólogo; Giovanni Fratti, abogado y Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo. Cada uno de ellos aporta una visión diferente, y todas juntas, permiten tener un panorama aproximado de quién es el comisionado que designó Alejandro Giammattei.

Roxana Orantes Córdova

Una de las primeras reacciones ante el nombramiento del ex fiscal del Ministerio Público (MP) y ex quinto viceministro de Gobernación, Oscar Dávila, fue la felicitación de la ex Fiscal General Thelma Aldana, con orden de captura vigente.

Lejos de ser un espaldarazo, el pronunciamiento de Aldana alertó a todos los ciudadanos que se opusieron a las extralimitaciones de la CICIG-FECI, que bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, implementaron una cacería de brujas que alcanzó a personajes como “el chiclero” del caso “Migración y Corrupción”.

Hoy, la mayor parte de esos casos se derrumban como castillos de naipes por su inconsistencia y en esto es que se basa la crítica de quienes no consideran acertado el nombramiento de Dávila, quien fue viceministro de Francisco Rivas y renunció junto con él.

Personas que trabajaron con Dávila en el Ministerio Público (MP) y en Gobernación, coinciden en que se trata de una persona seria y reservada. Su hoja de vida muestra una experiencia de 19 años en diferentes fiscalías del MP, numerosos créditos académicos por asistencia a cursos promovidos por diversas entidades, entre estas y una presencia relevante en el Grupo de Trabajo de Blancos Regionales de la DEA y en varias conferencias de esa agencia, donde fue presidente.

Todos los entrevistados mencionaron su cercanía con Estados Unidos y la agencia antidrogas de EE.UU., tal como consta en su hoja de vida: entre junio de 2018 y mayo de 2019 fue consultor en el INL, Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la embajada estadounidense.

“Se necesita el apoyo de un economista en esa instancia”: Camacho

Según dice Adela Camacho: “si lo instalaron a él, le corresponderá instalar la Comisión de forma adecuada. Ojalá que se integre de forma que incluya a la sociedad civil y a la Intendencia de Verificación Especial (IVE)”.

Considero también que necesita una figura que complemente la parte económica. Alguien como Hugo Maúl, que tenga un amplio conocimiento de la estructura de los ministerios”.

La diputada señala: “Dávila no es un experto en esos temas administrativos y financieros. Los fiscales se forman para la persecución. Ese fue el caso de Rivas, más fiscal que ministro de Gobernación. Cada quien tiene su formación y esta determina la visión que se tendrá. Esperemos que la Comisión no sea una réplica del MP”.

“En las investigaciones de corrupción predominan los temas relacionados con el manejo de dinero y otros asociados con la administración estatal, como los casos de financiamiento ilícito y plazas fantasma. Por eso, se necesita un economista en esa instancia”.

“Indicativo de la relación entre Giammattei y el embajador de EE.UU.”: Méndez Ruiz

Según Méndez Ruiz, se trata de una Comisión ilegal, porque la Constitución asigna la investigación exclusivamente al MP. “En cuanto al comisionado, no sólo se está prestando a una decisión inconstitucional del presidente, sino además su pasado como viceministro de gobernación de Rivas lo define como proclive a una persecución penal selectiva”.

Una “clara influencia del embajador de los Estados Unidos sobre el presidente Giammattei lo está haciendo cometer esos disparates”.

A diferencia de Jimmy Morales, “quien ignoraba totalmente el funcionamiento del Estado y la política, Giammattei fue funcionario público y es un político veterano. Morales cometió errores por desconocimiento, pero Giammattei sabe muy bien lo que está haciendo. Él se mercadeó como un candidato de derecha, y nos está entregando un gobierno de izquierda. Eso se llama estafa política”.

“Hay una clara influencia del embajador de los Estados Unidos sobre el presidente Giammattei, que lo está haciendo cometer esos disparates, como convertir la Cancillería en un reducto de la izquierda. Y posiblemente, le salgan con la sorpresa del caso en El Boquerón”, concluye.

“Es una buena decisión”: Eddy Morales

El sociólogo criminólogo Eddy Morales considera que el nombramiento es una buena decisión del mandatario. “No solo tiene experiencia en persecución penal, sino muy ligado a la estrategia que EE.UU. lleva a cabo actualmente. Puede hacer mucho como comisionado anticorrupción. Como viceministro del gobierno anterior, renunció cuando se sintió incómodo. Considero que tiene solvencia moral y creo que ha tenido buen desempeño que justifica el nombramiento”.

Según Morales, “el vínculo con Thelma Aldana, no quita ni pone. Su trabajo en el MP fue técnico, no político. Al mismo tiempo, la relación estratégica con la embajada de EEUU garantiza que cumplirá con la visión que tienen sobre el Triángulo Norte”.

Sobre la necesidad de que un economista apoye la comisión, o por qué fue nombrado un fiscal antidrogas y no un economista, Morales dice: “el crimen organizado abarca todas las esteras y muchos temas. Generalmente, quienes se implican en corrupción tienen algún vínculo con grupos del crimen organizado”.

Por otra parte, la prioridad más urgente para EE.UU. es la política antidrogas, agrega Morales, quien añade que ese país también tiene urgencia de desarticular a las organizaciones ilegales que trafican migrantes. “Organizaciones de narcotraficantes y hasta maras, pueden tener más de algún vínculo con funcionarios corruptos”, finaliza.

“Giammattei no sabe las consecuencias que tendrán sus medidas”: Fratti

Según afirma Giovanni Fratti: “Dávila fue capacitado en el INL, durante la administración de Barack Obama, cuando el Departamento de Estado era dirigido por Hilary Clinton. Todd Robinson, como embajador de esa administración, fue quien impulsó el nombramiento de Claudia Paz y Paz como Fiscal y ella promovió a Dávila”.

Para Giovanni Fratti, el actual embajador estadounidense, aliado del comisionado, sigue la línea de Todd Robinson y no sería raro que muchos funcionarios actuales terminen acusados y encarcelados, pese a la obsecuencia que demuestra el presidente Alejandro Giammattei.

“Parece no recordar lo que la FECI hizo con Jimmy Morales. Ha cometido algunos errores que podrían convertirse en señalamientos, además de que podría ser alcanzado por hechos del pasado”.

Sobre la felicitación de Aldana vía redes sociales, Fratti dice: “si había duda, sobre la injerencia de los demócratas estadounidense y sus aliados guatemaltecos, la congratulación de Aldana es una nota muy clara. Parece que el intento de esta comisión es revivir a la CICIG”.

El jurista también menciona que la Comisión Anticorrupción “suplanta al MP, a la Contraloría General de Cuentas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de Administración Tributaria.

“Estas entidades son autónomas. No pueden coordinar con nadie. Como dijo José Luis González Dubón: si estas instituciones se coordinan, violan su independencia funcional. No pueden firmar convenios porque no es legal y el MP estaría encubriendo un delito”.

Y agrega: “lo que hizo fue una Gestapo, como Bukele en El Salvador. Pareciera que tiene como finalidad sojuzgar a los enemigos políticos. Y reitero que se está violando la autonomía de esas entidades. El Presidente no puede lanzar un acuerdo gubernativo que modifique la ley orgánica de ninguna entidad. Un Consejo de instituciones autónomas, de suyo es ilegal. Pero pareciera que el Presidente se limita a replicar a Bukele, Estamos perdiendo lo ganado con la salida de la CICIG”.