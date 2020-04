Sindicatos buscan aprovecharse de la crisis

Además de los bonos especiales que pidieron por lo menos tres sindicatos del Estado, es inminente el endeudamiento multimillonario para afrontar la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Los riesgos de esta medida y la improcedencia de las exigencias de los burócratas son comentados por Crista Salazar, de Guatemala Inmortal (GI), y José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

Roxana Orantes Córdova

Poco antes de que se iniciaran las medidas gubernamentales para contener la pandemia, los sindicatos de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Empresa Portuaria y el Organismo Judicial (OJ), pidieron bonos de entre Q10 mil y Q3 mil para cada trabajador, por concepto de “riesgo por la crisis” (aproximadamente este fue el argumento).

En el caso del OJ, hay un bono de Q3 mil, que se otorga a los empleados durante la Semana Santa. Similares bonos reciben los trabajadores de Salud Pública, Educación y otras dependencias del Estado que tienen fuertes sindicatos.

El 1 de abril, una circular firmada por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, convoca de urgencia a los diputados para que mañana continúen la sesión “declarada permanente, a realizarse el jueves 2 de abril a las catorce horas”.

En esa sesión se está discutiendo la aprobación de un plan cuyo costo suma Q11 mil millones, presentado ayer a los diputados y que según los medios “es visto con buenos ojos” por los diputados.

La medida podría tener serias repercusiones para la economía nacional. Al mismo tiempo, la demanda de los sindicalistas evidencia que estas organizaciones son una pesada carga para el Estado. En un momento de crisis, donde muchos guatemaltecos podrían pasar necesidades extremas y cientos de empresas podrían quebrar, los sindicalistas estatales piden más dinero del que ya reciben por ley, como un privilegio que es resultado de sus actos de presión.

Algunas voces aisladas y organizaciones civiles recién conformadas, han solicitado en redes sociales que todos los servidores públicos cuyos salarios superan los Q25 mil, accedan a reducir sus ingresos.

Según una publicación de Guatemala Inmortal, el 31 de marzo vencieron los contratos 029, “llamados los contratos clientelares” y que no están sujetos a fiscalización. Pagar estos contratos sería uno de los destinos de la ampliación presupuestaria, dice el documento citado.

“Nunca hay que aprovecharse de Guatemala, menos en época de crisis”: Crista Salazar

“Es lamentable que estén pidiendo un presupuesto para seguir endeudando a los guatemaltecos en tiempos de crisis. Evidentemente, este no será usado para temas de salud ni reactivación económica, sino para el pago de sueldos, pactos colectivos y el renglón 029, que ocupa casi el 85% del presupuesto del Estado. Cuesta mucho creer en este presupuesto, cuando hay tan poca fiscalización del mismo”

“Da tristeza que aprueben esto para pagar deudas políticas, nunca es momento de aprovecharse de Guatemala menos en esta época de crisis. GI ha presentado propuestas que evitarían el endeudamiento del país y podrían ayudar a recuperar la economía de una manera sostenible, sin perjudicar la salud de los guatemaltecos: pruebas masivas, aplazar el pago de IVA, ISR, INTECAP, IGSS, IRTRA, eliminar el ISO y reducir el ISR a un 15%, entre otros”.

“Estas medidas las tomamos con base a la experiencia de países como Taiwan, Singapur, Corea del Sur y otros que lograron disminuir la curva de propagación sin estancar la economía, y de la mano de economistas de alto nivel, como Daniel Fernández de UFM Market Trends.

“Es una barbaridad que aprueben esos préstamos, es un endeudamiento que jamás había sucedido en Guatemala, algo que todos tendremos que pagar en plena crisis y muy poco de ellos está destinado realmente a la crisis, no se puede pensar nada bueno de ello. Guatemala Inmortal insta a los gobernantes a reestructurar el presupuesto actual, y tomar mejores medidas que no afecten la bolsa de los guatemaltecos. Le recordamos al presidente Giammattei que el prometió reducir el Estado un 30% en campaña, y el destino de este presupuesto (pago de sueldos del estado y pactos colectivos) nos demuestra a los guatemaltecos que él no está cumpliendo a sus promesas de campaña.

“Los bonos sindicales son abuso de poder”, dice Echeverría

Según afirma Echeverría, cuando los fondos públicos se incrementan y liberan para atenuar crisis, se provoca un déficit que incrementa la crisis. “En estos casos, los gastos del Estado se ejecutan con muy poca transparencia y para acelerar la ejecución rápida, se prescinde de los mecanismos de revisión tradicionales”.

El reto del gobierno es atender la crisis pero al mismo tiempo, garantizar la transparencia en la ejecución de estos fondos, dice Echeverría. En cuanto a los bonos solicitados por sindicatos, y el bono de “Semana Santa” del OJ, expresa que todos los organismos estatales, incluyendo al Congreso y los diputados, debieran estar implementando la austeridad.

“En cambio, por réditos políticos están impulsando propuestas populistas y sin fundamento técnico ni legal. Es necesario que el Estado atienda al bienestar y la salud de las familias más necesitadas, pero se está mermando la economía. Urge que se establezca un mecanismo para balancear el sostenimiento de los empleos. El IGSS podría tener un papel trascendental, al suspender a sus beneficiarios con goce de salario”.

Echeverría reiteró que los trabajadores del Estado deben ser austeros. Señaló que no es procedente la entrega de bonos extra apelando a la catástrofe. “Los bonos son forma de abuso de poder y esto se agrava con el abuso de la situación actual. Es necesario que respeten a la ciudadanía en un momento tan crítico”, concluyó.